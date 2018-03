FÆRRE SEERE: Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker og deres «Stories from Norway» mister seere når programmet vises første gang. Mandag var det 207.000 som så programmet mot 479.000 på premieren. Foto: Bringedal, Terje

Ylvis mister stadig flere førstegangs-seere

Publisert: 06.03.18 17:53 Oppdatert: 06.03.18 18:18

Stadig færre ser «Ylvis» og deres «Stories from Norway» når programmet sendes første gang. Men når status gjøres opp etter at repriser, opptak og digitalseing er inkludert, dobler tallene seg. - Dette er den nye trenden, sier TV-ekspert.

Mandag var det 207.000 som så Ylvis -brødrenes harselas med Petter Northugs fyllekjøring, mens det var 235.000 som så Bieber-episoden forrige uke da den ble vist første gang. Dette er seertall som ligger langt under premieretallene til «Stories from Norway» som var på hele 479.000.

– 207.000 seere er lavt i forhold til forventningene, men det er nok slik det er blitt, sier sier TV-sjef Morten Wiberg i Carat Media til VG.

Kommunikasjondirektør i TVNorge Discovery Networks, Espen Skoland legger ikke skjul på at kanalen selvfølgelig vil ha flest mulig seere på førstegangvisning,

– Men det vi ser er at seerne finner veien til programmene etter hvert. og det er vår «trøst». For eksempel er første episode sett av nesten en million seere, mens andre episode nærmer seg 600.000 seere. Det er det som er viktigst for oss, sier Espen Skoland til VG.

Mandag skrev TVNorge Discovery Networks i en pressemelding følgende i forhold til seerutviklingen for Ylvis-brødrene denne våren:

– De totale seertallene på Bård og Vegard Ylvisåkers premiere-episode av «Stories from Norway» , som tar for seg byggeprosessen rundt stupetårnet i Hamar, er nå i ferd med å bikke én million seere. Med de totale seertallene, som inkluderer opptaksseing, repriser og digitalseing, er episoden nå oppe på 930 000, opplyste Eivind Landsverk, programdirektør i TVNorge og Discovery Networks .

Skoland ønsker ikke overfor VG å opplyse hvor mange som ser Ylvis-brødrene digitalt, altså på Dplay, men han bekrefter overfor at 279.000 nå har sett første episode i reprise, i tillegg til 479.000 som fikk med seg programmet første gang det ble vist for to uker siden. Noe som igjen betyr at i overkant av 170.000 har sett programmet enten i opptak eller på Dplay.

– Det vi ser nå er en ny seertrend, som tydeliggjøres veldig klart når det gjelder «Stories from Norway», sier Skoland.