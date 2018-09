DOMMERFAVORITT: Thea Næss og instruktør Ivo Havranek i ilden lørdag. Foto: Frode Hansen/VG

«Skal vi danse» slått av «Stjernekamp»

I snitt 466.000 seere fikk med seg dansepremieren på TV 2 lørdag.

Det er en liten nedgang fra premieren i fjor. I fjor lokket nemlig «Skal vi danse» 510.000 skuelystne til premieren – noe som var en opptur på 104.000 seere fra premieren i 2016.

Kantar, som måler seertallene, opplyser til VG at i snitt 436.000 fikk med seg den første delen av dansekonkurransen lørdag, og at i snitt 562.000 seere samlet seg foran andre del av sendingen – etter nyhetene og været.

Snittallet for hele sendingen under ett, ender da på 466.000 seere. Det tilsvarer en markedsandel på 38,8 prosent.

Del to av «Skal vi dansen» ligger på eksakt samme seertall som snittallet for hele «Stjernekamp» på NRK samme kveld. Mens premieren på «Stjernekamp» forrige lørdag fristet 760.000 seere , noe som ga en markedsandel på 64 prosent, hadde program to 562.000 seere i snitt – og en markedsandel på 48 prosent. Med andre ord mistet «Stjernekamp» 200.000 seere på en uke. Statskanalen kan likevel skryte på seg å ha slått «Skal vi danse».

TV 2 depper ikke.

– Det var full tenning i studio da «Skal vi danse» startet. Flere av deltagerne var ivrige etter å komme ut av startblokka, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2.

Han beskriver responsen som en «betryggende start på sesongen».

De siste par årene har «Stjernekamp» tatt innersvingen på danserne .

Kickbokser Thea Næss (33) imponerte dommerne mest i premieren, så hun plasserte seg øverst på poenglisten. Tidligere håndballspiller og «Farmen kjendis»-deltager Frank Løke (38) måtte ta til takke med lavest score.

Ingen røk ut av «Skal vi danse» lørdag. Alle seerstemmene som kom inn, blir lagt til dommerpoengene og seerstemmene som kommer inn neste lørdag.