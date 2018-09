EKTEPAR: James og Kimberly Van Der Beek i februar i år, da hun var gravid med Gwendoline. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES

James Van Der Beek åpner opp om spontanaborter

«Dawson’s Creek»-stjernen forteller åpent om han og konas tre spontanaborter i en Instagram-oppdatering med deres yngste datter.

Publisert: 11.09.18 07:05

Skuespiller James Van Der Beek (41) og produsentkona Kimberly (36) har fem barn sammen: Olivia, Joshua, Emilia, Annabel og Gwendolyn. Den yngste datteren ble født i juni.

I helgen delte Van Der Beek et bilde av ham og kona med en nyfødt Gwendolyn, til en alvorlig tekst han begynte med «Vil gjerne si en ting eller to om spontanaborter … noe vi har hatt tre av gjennom årene (inkludert en rett før denne lille skjønnheten). Først av alt – vi trenger et nytt ord for det».

Skuespilleren referer til det amerikanske ordet «miscarriage», som han mener impliserer at kvinnen har feilet i å bære fram barnet. Han ønsker et ord som er fri for skyld.

«Det vil slite deg i stykker som ingenting annet kan. Det er smertefullt og knuser hjertet ditt på en måte du kanskje aldri har opplevd tidligere. Så ikke døm sorgen din eller forsøk å rasjonalisere deg ut av det. La sorgen flyte med bølgene den kommer i, og tillat den å ta plassen den behøver», skriver Van Der Beek.

Han råder andre i samme situasjon til å se skjønnheten i hvordan men lapper seg selv sammen på en annen måte enn man var før det skjedde. Han skriver at noen endringer kan være gaver, selv om de knuser deg.

«Mange par kommer nærmere hverandre enn de noengang har vært, og mange opplever et dypere behov for et barn enn noen gang tidligere. Og mange, mange par får glade, friske, vakre barn etterpå (og ofte veldig raskt etterpå – du er herved advart)»

Nær 70.000 har likt posten og rundt 3000 har kommentert – flere berømmer skuespilleren for at han deler sin opplevelse.

Etter å ha blitt en stjerne med TV-serien «Dawson’s Creek» på 90-tallet, har Van Der Beek de siste årene spilt i «Downsizing» og TV-serien «Pose» på HBO.