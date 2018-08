Aleksander Sæterstøl stiller med handikap i «Skal vi danse»

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren (22) har gått på en smell få dager før TV-premieren.

Førstkommende lørdag skal Sæterstøl i ilden på direkten. Blant konkurrentene er hans egen kjæreste, Martine Lunde (22) , også hun kjent fra realityserien «Paradise Hotel».

Opptakten kunne imidlertid vært bedre for Sæterstøl. Bergenseren har danset på seg en skade i venstre fot. Tidligere denne uken våknet han med smerter og verking, og danseinstruktør Lillian Aasebø (25) kommanderte ham til legebesøk.

Der fikk han beskjed om at det ikke var noe legen kunne gjøre for å fjerne smertene. «Skal vi danse»-håpet må bare trappe ned på Quick Step-treningen.

– Jeg googlet plagene, og det sto at jeg har et syndrom. Men jeg tror ikke jeg har fått et syndrom, ler 22-åringen.

Legen forsikret ham også om at han ikke hadde pådratt seg et syndrom i foten.

– Men jeg har slitt noe inni her, sier han og peker på ankelen.

Når VGTV møter Sæterstøl i dansestudio, er han iført bandasje. TV-kjendisen håper smertene går over til han skal danse Quick Step på direkten. Frem til da får han ikke trent skikkelig.

– Det er jo veldig mye opp på tå. Jeg kommer til å klare å gjennomføre dansen, men ikke å gi full gass og hoppe og sånn. Det er egentlig veldig kjipt.

Selv om Sæterstøl ble vant med å være foran kamera døgnet rundt i mange uker under fjorårets «Paradise Hotel»-innspilling på Tv3, er han veldig nervøs før han skal svinge seg i beste sendetid på TV 2 – på direkten.

– Oh, my God. jeg kommer sikkert til å svime av idet jeg ser inn i kamera og vet at det er en halv million som ser på meg, sier han og ler.

Sæterstøl og Lunde, som har vært kjærester i cirka halvannet år, bor sammen i Martines leilighet i Oslo under høstens «Skal vi danse»-eventyr. Hvem av de to som kommer lengst, gjenstår å se.

– I starten fikk jeg inntrykk av at det gikk best for Martine, men nå har jeg blitt bedre selv. Jeg kommer nok ikke til å knuse henne, men jeg føler at min dans er mer underholdende enn hennes, uttalte Sæterstøl til VG i forrige uke .

Sæterstøl er ikke den eneste som har pådratt seg skader før den første ildprøven. Frank Løke (38) endte også nylig på legevakten med ribbensbrudd .