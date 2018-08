KLARE FOR TV-KAMP: Helene Olafsen og Stian Blipp er denne uken i full gang med opptakene til høstens «Senkveld med Helene og Stian» på TV 2. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Takker «Mesternes Mester» for TV -karrièren

TV 2018-08-15T13:01:18Z

Helene Olafsen starter TV 2-karrièren med å konkurrere mot tidligere vinnere og deltakere i NRK-suksessen «Mesternes Mester» som hun selv var med i 2017.

Publisert: 15.08.18 15:01 Oppdatert: 15.08.18 15:47

– Uten «Mesternes Mester» hadde jeg ikke vært her i dag, sier Helene Olafsen til VG.

14. september debuterer hun og Stian Blipp som nye programledere for «Senkveld», TV 2s mangeårige fredagsuksess . Men allerede denne uken er de to i gang med opptak til høstens programmer i Kragerø.

– «Mesternes Mester» har vært veldig viktig i forhold til min nye karrière. Det var deltakelsen der som startet alt sammen for meg på nytt. Jeg fikk vist meg frem på en ny måte. Jeg fikk vist både for publikum og ikke minst meg selv, at jeg ikke bare var «hun som alltid var skadet», sier Helene Olafsen.

Hun og med-programleder Stian Blipp ønsker å videreføre tradisjonen med Camp Senkveld når de i høst har premiere på TV 2 med «Senkveld med Helene og Stian». For å lage sin egen vri på «Camp Senkveld», har de kalt den populære konkurransen for «Hvem kan slå mesternes mestere?».

– Og jeg som alltid har lyst til å være med i «Mesternes Mester» en gang til. Men det går jo ikke og nå får jeg ihvertfall muligheten til å konkurrere mot dem, sier Helene Olafsen.

Og de hun og resten av «Camp Senkveld»-laget skal konkurrere mot er: Frode Grodås, Marco Elsafadi, Tor Arne Hetland, Solveig Gulbrandsen, Andreas Ygre Wiig og Astrid Lødemel.

– «Mesternes Mester»-laget har jo alt å tape. Egentlig er det litt rått parti og jeg liker å tro at vi har en teoretisk mulighet til å slå dem, fortsetter Olafsen.



De hun og Stian Blipp har fått på sitt lag er: Mads Hansen, Hilde Lyrån, Jonas Kinge Bergland og Jan Thomas.

– Vi er gode på forskjellige ting. Vi er kanskje ikke best på noe av det vi skal konkurrere om, men vi er ikke dårligst heller. For meg er det ihvertfall en stor fordel å ha vært med på «Mesternes Mester». Jeg vet at det andre laget kommer til å utnytte reglene maksimalt. For slik er jo jeg også, sier Helene Olafsen.

Hun legger ikke skjul på at hun fortsatt synes det er rart at TV-karrieren har tatt såpass av som den har gjort de siste årene.

– Det har gått fort og jeg har hatt litt flaks og har hatt mye medvind, samtidig som jeg også har hatt mye motgang tidligere. Egentlig venter jeg på å gå litt på trynet nå. Jeg vet at dette ikke ville skjedd for fem år siden, men det er godt å være såpass voksen som jeg er blitt nå.

Både hun og Stian Blipp har hatt travle dager og mye forberedelser siden det ble kjent at det ble nettopp de to som skulle overta «Senkveld» etter det nærmest legendariske radarparet Thomas og Harald på den viktige fredagskvelden.

– Vi har brukt mye tid på å bli ordentlig kjent med hverandre. Vi har «byttet» liv, vi har tatt personlighetstester, hatt speed-course i vennskap. Og gjennomgått løgndetektor. Vi har ikke fått svar på det enda, men jeg har en følelse av at det har vært mye underbevisst lyving der, sier Helene Olafsen.