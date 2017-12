«KILLER KREW»: Stian Sandø, Frank Løke, Stian Thorbjørnsen og Dennis Vareide dannet hemmelig allianse på «Farmen», og kalte kvartetten «Killer Krew». Foto: Frode Hansen/VG

Gutteallianse på «Farmen kjendis»: – De ble på en måte mine disipler

VIKA KINO (VG) «Farmen kjendis» står på trappene til nyåret, og allerede den første uken dannes det kvartett av én machomann og tre nerder.

Allerede dagen etter finalen til ordinære «Farmen», hvor Halvor Sveen (47) gikk helt til topps , får pressen se den første episoden av «Farmen kjendis».

I år var det Leif Einar «Lothepus» Lothe som hentet hjem seieren.

Blant årets deltagere er tidligere håndballspiller Frank Løke, «Newton»-programleder Stian Sandø, youtuber Dennis Vareide og artist Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

Sistnevnte var ikke til stede mandag, men slapp likevel ikke unna gruppebilde.

Prøvde å skjule allianse

Løke viser seg å være en machomann som går i bresjen for de tyngste oppgavene på gården. De tre andre guttene blir satt til å jobbe med Løke, og de finner fort tonen.

– De ble på en måte mine disipler, fleiper Løke.

Han er imponert over de andres motivasjon, og forteller at det var mye moro innad i «alliansen».

– Vi lo hele tiden. Jeg fikk høre røverhistorier fra hele landet. Jeg trodde jeg hadde hørt det meste fra håndballguttene, forteller han.

– Vi ble satt til å bygge flåte sammen, og vi gutta ble dritfascinert av musklene til Frank. Jeg skal oppdra ungen min til å bli Frank, sier Sandø og ler.

Sandø og Vareide jobber mye med data til vanlig, og de forteller at også Thorbjørnsen viste seg å være en skikkelig «nerd». Sammen med alfahann Løke dannet de alliansen «Killer Krew», som de forteller at de prøvde å holde skjult for de andre deltagerne.

– Vi var dritredde for at de andre skulle finne ut av det. Vi trodde vi var flinke på å holde det skjult, men jeg er usikker på om vi lykkes, forteller Sandø.

«Brelett»-Løke

Selv om Løke viser muskler og utstråler barskhet, mener de andre guttene at han har en veldig myk side som kommer fram på gården.

– Han er action på utsiden og myk på innsiden. Litt sånn som Brelett, ler Sandø.

– Første gang jeg så han tenkte jeg «han der kødder du ikke med». Men han blir fort fersket i å ha en myk side, sier Vareide.

Løke selv kjenner seg igjen i beskrivelsen til guttene, selv om han helst skulle sett at det ikke kom fram på skjermen.

– Det er noen øyeblikk jeg håper de klipper bort. Når man er så lenge sammen så blir man glad i mennesker, forteller han.

Den tidligere håndballspilleren var også med i TV 3s «Råskap», hvor seerne fikk se en annen side av ham. Nemlig baken:

– Sykt mye drama

Det blir tidlig klart at stylist Erlend Elias ikke føler tilhørighet til guttegjengen. Løke forteller at det blir konflikt mellom de to tidlig. Også de andre deltagerne på gården sørger for at det blir bra TV.

– Det blir så sykt mye drama. Spørsmålet er om det blir for mye, sier Løke lattermildt.

Allerede da VG var på besøk på «Farmen»-gården i vår fortalte deltakerne at det brygget opp til storm:

Det er likevel god stemning mellom deltagerne utenfor gården, og alle gleder seg til «Farmen kjendis» kommer på skjermen.

Vareide forteller at «Farmen» har endret ham, blant annet ved at han har trappet med på dataspillingen.

– Oppholdet har forandre mye. Jeg har ikke sluttet å spille, men jeg har lyst til å gjøre andre ting. For tre år siden spilte jeg bare dataspill, sier han.

