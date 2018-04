SENTRAL: Cecilie Amlie Conesa spiller rollen som Ella. Foto: blank.p3.no

Dette er skuespillerne i NRKs nye «Skam»-kopi

Publisert: 16.04.18 12:57 Oppdatert: 16.04.18 13:18

Det er stort hemmelighetskremmeri rundt skuespillerne i «Blank», men på sosiale medier er det for lengst lekket ut hvem som spiller hvem.

Natt til søndag ble det første klippet fra NRKs nye ungdomsserie «Blank» publisert på NRK P3s nettsider. Det tok ikke lang tid før nettserien, som i stor grad vitner om suksessen «Skam», ble en snakkis i sosiale medier.

NRK har holdt kortene tett til brystet, og klippet ble sluppet helt uten forvarsel.

I «Blank» møter du de «unge voksne» Ella, Susanne og Mats, men da VG ringte William Greni Arnø, som står bak rollefiguren Mats , var det en særdeles ordknapp skuespiller som svarte:

– Jeg kan ikke si noen ting, du må snakke med NRK.

Har du fått beskjed av NRK om ikke å snakke med pressen?

– Det kan jeg ikke si noe om. Du må nesten ringe NRK.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med noen av de andre skuespillerne, men så langt har seerne blitt kjent med disse tre:

Cecilie Amlie Conesa (21) har den aller mest sentrale rollen innledningsvis i serien. Hun spiller Ella. Alle rollefigurene har sin egen Instagram. Her er Ellas , hvor hun har postet bilde av seg og Susanne (spilt av Maria Sunniva Aasen Sandvik):

William Greni Arnø skriver på Facebook at han tar bachelor i skuespill ved Westerdals i Oslo. Hans Instagram i rollen som Mats, ser slik ut:

Maria Sunniva Aasen Sandvik (18) figurerer som Susanne. Maria beskriver seg selv som artist på sin egen instagramside. I rollen som Susanne presenteres hun slik:

I sosiale medier er det også postet andre navn på skuespillere som angivelig kommer til å dukke opp i serien. VG har ikke fått disse navnene bekreftet.

Det er så langt blitt lagt ut to klipp, og minst tre Instagram-profiler er knyttet til TV-serien. Meldinger blir også lagt ut på programmets hjemmeside. De to klippene som ligger ute, heter «Hvor er vi» og «Vi er stille». I tillegg er det lagt ut to skjermbilder av tekstmeldinger.

I kjent «Skam»- stil vil klipp og bilder bli sluppet fortløpende. Hver søndag samles alle klippene til én episode.

Mens «Skam» rettet seg mot 16-åringer, er målgruppen til «Blank» 19-åringer, altså de som er hakket eldre og på vei ut i voksenlivet.

« Det er nachspiel, usikkerhet, sex og en hverdag som virker usedvanlig ekte », skriver NRK på sine nettsider. Allerede i klipp nummer to er det en sex-scene.

Ellers er hemmelighetskremmeriet stort. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Blaauw-Hval er ganske taus, men sier til VG at serien så vidt er i gang:

– Så her er det bare å følge med. Noe mer har vi ikke å si akkurat nå.

Redaksjonssjef i P3 sier at han ikke har noe med serien å gjøre. Innspillingsleder og koordinator Linn-Agnete Olsen sier at hun ikke kan uttale seg og henviser til Blaauw-Hval.

Knut Næsheim er serieskaperen bak «Blank». Heller ikke han har besvart VGs henvendelser.

Næsheim har tidligere regissert «Min venn Marlon», som også ble sendt på NRK. Han følger med dette i fotsporene til «Skam»-skaper Julie Andem nok en gang. Da hun sluttet med «Jenter», var det Næsheim som overtok regien av serien. Og når Andem nå har reist til USA for å lage amerikansk «Skam» , er det Næsheim som skal sørge for at «Skam»-fansen fortsatt har noe å boltre seg i her hjemme.

