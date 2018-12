FINALEKLARE: Tonje Frøystad Garvik, Kjetil Nørstebø og Karianne Sissener Amundsen er de tre som gjenstår i finaleprogrammet i høstens «Farmen». Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Karianne måtte avlyse TV-opptreden i kjølvannet av finalebråket

Anklager om juks og skittent spill i kulissene gjorde at «Farmen»-deltageren Karianne måtte avlyse sin planlagte visitt hos «God Morgen Norge».

Søndag er det klart for den store «Farmen»-finalen, der Karianne Sissener Amundsen (28), Kjetil Nørstebø (28) og Tonje Frøystad Garvik (29) skal kjempe om å stikke hjem fra Finnskogen med en hytte og en bil i «kofferten». Men det er ikke bare god stemning i kjølvannet av finalen, som ble spilt inn i oktober.

Onsdag denne uken kunne VG avsløre at taperen av finalen anklager vinneren for juks. Han/hun mener nemlig at vinneren har fått servert spørsmålene i forkant – av utro tjenere i produksjonen.

Torsdag, dagen etter, skulle egentlig deltager og sanger Karianne Sissener Amundsen, som er aktuell med singelen «Symbol», delta i «God Morgen Norge» på TV 2 . Men på grunn av «Farmen»-bråket måtte hun avlyse opptredenen.

– Jeg fikk beskjed onsdag kveld om at jeg ikke fikk lov til å medvirke i programmet. Begrunnelsen var frykt for at jeg skulle røpe noe som har med «Farmen»-finalen å gjøre, forteller Amundsen til VG.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at «Farmen»-deltageren måtte avlyse det planlagte besøket i «God Morgen Norge».

– Karianne kunne ikke være med på denne sendingen som en direkte konsekvens av omstendighetene rundt påstandene i denne saken. Det ville potensielt avslørt for mye om hvordan finale-uken utviklet seg, noe seerne liker veldig dårlig, sier Iversen.

Søndag samles deltagerne på et utested i Oslo for å se finaleprogrammet og for å hylle vinneren. Som VG tidligere har omtalt nekter den tapende finalisten å delta på festen. Og med presse til stede har det ført til til store omveltninger i gjennomføringen av finalefesten.

Nå er det bestemt at ingen av de tre i finaleprogrammet får ankomme utestedet før vinneren er kåret. Dette fordi det ville vært gjennomskubart hvem som har tapt - all den tid én av tre finalister ikke vil være til stede.