TV-PROFIL: Ola-Conny Wallgren er et populært TV-fjes både i Sverige og Norge. Foto: Kanal 5/Discovery

Ola-Conny Wallgren har forlovet seg

TV 2018-12-07T02:38:46Z

«Ullared»-kjendis Ola-Conny Wallgren (54) er stormforelsket.

Det betror han i et intervju med det svenske ukebladet Hänt .

Hans nye flamme er en 37 år gammel sykepleier ved navn Camilla. Ukebladet bringer bilde av paret, men skriver ikke hva den utkårede heter til etternavn.

Ikke bare er Ola-Conny forelsket – de to har også rukket å forlove seg. Faktisk skjedde det i oktober, men nyheten er ikke offentliggjort før nå.

– Ja, vi har forlovet oss! Først var vi på en herregård i Skåne, der vi spiste eggekake og drakk vin og øl. Dagen etter gikk turen til Madeira. Det var kjemperomantisk, sier Ola-Conny til bladet.

Den svenske 54-åringen har tre barn fra et tidligere forhold. Han har tidligere snakket i Se og Hør om hvor tungt det var da ekteskapet tok slutt etter 20 år.

Han traff sin nye kjærlighet for et år siden.

– Hun er fantastisk og har en aura som jeg aldri har sett maken til. Vi funker bra sammen, sier han til bladet.

Ola-Conny ble først kjent gjennom «Ullared». Siden har det ballet på seg med TV-serier, deriblant svenske «Farmen VIP» og «En sterk reise med Morgan & Ola Conny». På nyåret dukker han opp i «71 grader Nord»: Norges tøffeste kjendis».

TV-profilen jobber imidlertid fortsatt «på gulvet» på Gekås. Han forklarte nylig til VG at kroppen sa stopp for et par år siden, og at han har måttet lære eg å ta det mer med ro.

– Da jeg gikk på veggen stoppet alt. Det tok et helt år før jeg ble bra igjen. Jeg var riktignok ikke sykemeldt, men jeg tok det mye roligere enn jeg hadde gjort tidligere. Jeg mistet både håret og hukommelsen, og det gjorde meg veldig redd.