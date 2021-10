SLITER: Thomas Numme kjemper om å bli Norges tøffeste kjendis. Her på vei opp Keipen.

Thomas Numme om 71 grader nord: Hadde ikke noe der å gjøre

Thomas Numme (51) visste at det å takke ja til «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» var risikosport.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Numme er den av årets deltagere som er aller mest vant med å være på TV-skjermen. Likevel ser han ut til å være den som sliter mest her.

– For meg var dette helt naturstridig. Det er ingen overdrivelse å si at jeg var utenfor komfortsonen. Jeg har aldri vært frivillig på tur før. Det har faktisk aldri skjedd, sier Numme.

Men uansett hvor oppgitt, sur, redd og forbannet Numme var på vei mot Nordkapp, har han så langt styrt unna utslagsdueller.

– Det er noe med det å være sta og udugelig samtidig, ler han.

REDD: Thomas Numme sliter voldsomt når han skal rappellere end øverste del av Keipen.

I torsdagens episode presser den tidligere «Senkveld»-programlederen seg bokstavelig talt til det ytterste. De har kommet seg på toppen av Keipen, 1427 meter over Sognefjorden, og går mot kanten for å rappellere ned.

– Jeg synes ikke dette er kult. Kroppen min sier at her skal ikke jeg være, sier Numme på TV, mens han ser ut til å være på gråten.

– Om ikke på gråten, så var jeg veldig konsentrert, sier Numme til VG.

– Jeg er klumsete av natur og tenkte «worst case», at jeg skulle dra med meg noen i fallet, ramle ned og ødelegge for alle. Selv om jeg visste at jeg var trygg, så har jeg denne irrasjonelle frykten for høyder. Kroppen stritter imot.

17. MAI: Petter Schjerven fører an i nasjonalsangen på fjelltoppen. Thomas Numme nede til høyre.

Episoden er spilt inn på selveste 17. mai. De andre deltagerne står på fjellkanten, vifter med flagg og synger nasjonalsangen av full hals. Numme synger også, men ikke med samme innlevelse. Han tenker kun på neste etappe.

– Jeg er ikke blind, omgivelsene var naturskjønne. Jeg får bare ikke den euforiske følelsen.

Numme visste at innspillingen kom til å bli tøff. Han takket ja i håp om å få bukt med høydeskrekken.

– Jeg ville se om jeg hadde noe der å gjøre. Det fant jeg fort ut at jeg ikke hadde, sier han og flirer.

– Jeg vet at jeg ikke dør, men det føles sånn likevel. Til og med det å få luft ut av en luftmadrass, synes jeg er noe dritt. Alt hang utenfor sekken, og jeg så ut som en vandrende leir.

INGEN FRISKUS: Thomas Numme forsikrer at han trives best innendørs.

– Burde ikke du være bedre rustet etter alle «Senkveld»-dueller og andre utfordringer opp gjennom årene?

– Jo, egentlig, men her sto det på 24/7, med veldig lange etapper. Når man er sliten, tar man dårlige valg. Men det er ingen unnskyldning. Jeg er udugelig.

Om banningen

Numme serverer en haug med saftige gloser i hver episode. Det angrer han på.

– I kampens hete, når man er lei, sliten og redd, kommer det sånne uttrykk uten at man tenker over det. Det er ikke bra, og jeg beklager. Jeg føler at jeg har større ordforråd enn som så, sier Numme.

– Jeg har jo jobbet med TV før og vet at man ikke skal banne. Det har dessverre skjedd under «Senkveld»-prøvelser ute i naturen også, men aldri i studio. Der har jeg kontroll.

Numme er glad for at det i torsdagens episode vises at han sier unnskyld for banningen.

– Takk, Gud, for det.

VENNER OG RIVALER: Birk Ruud og Thomas Numme.

Uansett var det aldri noe alternativ for programlederveteranen å trekke seg. Kona hadde gitt ham klar beskjed om at han ikke fikk komme hjem før han måtte.

– Datteren min hadde også varslet at det var flaut om jeg trakk meg. Jeg måtte bare fortsette. Livet er best ute, sies det. Men alle mine beste øyeblikk i livet har foregått innendørs.

Numme forklarer at høydeskrekken meldte seg i voksen alder, etter at han ble pappa for første gang.

– Jeg vet ikke hvorfor, men det var et eller annet som slo inn da. Det var nok noe med at jeg ikke kunne falle fra, sier trebarnsfaren.

På TV får han god hjelp av freestyler Birk Ruud (21).

– Birk og jeg kunne vært far og sønn, men rollene ble omvendt. Jeg burde vært lederskikkelsen – i stedet var jeg totalt avhengig av en fyr på 21.

TV-FJES: Thomas Numme har vist de fleste sider på TV, men aldri før vært så oppgitt over lang tid som i «71 grader nord».

Numme sier han får meldinger fra folk som synes det er gøy å se ham så ukomfortabel.

– Mange kjenner seg igjen og setter pris på at jeg snakker for andre enn toppturfolkene. Jeg synes også det er morsomt å se nå i ettertid, selv om jeg blir flau.

Numme, som er sønn av Dizzie Tunes-legenden Yngvar Numme (77), sier at han «ikke er barn av naturfolk heller».

– De dro meg ut på ski, men turene ble aldri lange.

«71 grader nord» ble en god oppladning til Nummes musikaldebut i «Mamma Mia!» i høst.

– Jeg var jo ganske sprek, i hvert fall sprekere enn da jeg startet. Nå ventet en ny prøvelse, nemlig å lære seg å danse, ler Numme – som er glad for å få stå på scenen foran fullsatt sal etter gjenåpningen.

– Det er fest hver forestilling. For meg er det gøy å lære seg et helt nytt fag.