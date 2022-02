STJERNEPAR: Sharna Burgess og Brian Austin Green i Los Angeles.

Brian Austin Green og kjæresten venter barn

En knapp måned etter at ekskona Megan Fox forlovet seg, kommer nyheten om at Brian Austin Green skal bli pappa igjen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Brian Austin Green (47) var sønderknust etter bruddet med Megan Fox (35) i 2020, men kunne i januar i fjor opplyse at han hadde forelsket seg i danser og TV-kjendis Sharna Burgess (36).

Nå – ett år senere – melder People, TMZ, Entertainment Tonight og flere andre medier at de to venter barn. Paret skal ha bekreftet den forestående familieforøkelsen på ferie på Hawaii.

Green har selv delt et bilde på InstaStory, der han kysser den ørlille kulen på kjærestens mage.

KJÆRLIG: Brian Austin Green og Sharna Burgess på stranden på Hawaii.

Green har tre barn med Fox og en sønn på 19 fra et tidligere forhold. Nå blir han altså fembarnsfar. Burgess blir mamma for første gang.

– Barn har alltid ligget i kortene for meg. Ett hundre prosent. Vi får se hva universet har i vente. Vi holder det åpent, sa Burgess til Entertainment Tonight i fjor.

Amerikanske Green er best kjent fra serien «Beverly Hills 90210», mens australskfødte Burgess er profesjonell danser og dommer i «Dancing With The Stars».

Filmstjernen Megan Fox forlovet seg med musiker Machine Gun Kelly (31) i januar. Selv om bruddet mellom Green og Fox var av det betente slaget, har begge i ettertid forsikret at de har en god tone og at de unner hverandre det beste.