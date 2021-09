Fredrik Solvang på «Lindmo»: − Som brunt barn vet man alltid at man er det

Fredrik Solvang tørker tårer når Tinashe Williamson forteller hvordan hun som barn ble utsatt for rasisme fra jevnaldrende.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NRK-programleder Fredrik Solvang (44) og skuespiller og modell Tinashe Williamson (36) tar et kraftig oppgjør med hverdagsrasisme i NRK-talkshowet «Lindmo» fredag kveld.

Solvang er synlig beveget når Williamson forteller om en av mange episoder der andre skolebarn var ufine mot henne.

– Det er noe med rasisme som gjør at man som brun bare føler seg veldig hudløs og vergeløs. Det er selvfølgelig ingen god følelse, sier Fredrik Solvang til VG.

Han tror historien som Williamson forteller, er gjenkjennelig for absolutt alle.

– Barn kan være nådeløst grusomme mot hverandre, uten noen form for evne til å forstå hvor lenge en kan bære på en sånn opplevelse.

BOKAKTUELL: Tinashe Williamson har skrevet bok for å forebygge rasisme.

Tinashe Williamson er bokaktuell i høst med «Håndbok for unge antirasister» som utgis på Cappelen Damm Forlag.

– Jeg ønsker å gi foreldre et verktøy som gjør det lettere å snakke med barna om rasisme og forklare hvorfor det er viktig med representasjon og mangfold, sier hun til VG.

Williamson vil formidle hvor viktig det er å hjelpe barn til å våge å si fra når de møter rasisme. Og at andre barn som ikke kjenner det på kroppen kan bli gode allierte mot rasisme.

– Hva tenker du om barna som sa så mye stygt til deg?

– Jeg undrer meg over hvor de hadde lært det, sier Williamson.

Solvang mener at hun tar opp et viktig tema:

– Mange foreldre reagerer med å bli veldig sinte når de oppdager at barnet blir utsatt for rasisme. Det er naturlig, men veldig lite konstruktivt for barnet. Det viktigste man kan ruste barnet med, er selvtillit fra veldig tidlig alder, for det gjør at man blir stolt av utseendet og at man klarer å lete etter det fine i å se annerledes ut, kommenterer Solvang til VG.

– De verste kommentarene fester seg

Fredrik Solvang vokste opp som adoptivbarn på Setermoen i Troms. Han understreker på «Lindmo» at han aldri har blitt utsatt for systematisk rasisme, men forteller om en oppvekst der det tok lang tid å forsone seg med hudfarge og utseende.

– Som brunt barn, spesielt på et lite sted, så vet man alltid at man er det. Man blir gjort oppmerksom på det. Man blir gjort veldig klar over det. Og det er de verste kommentarene som fester seg, sier «Debatten»-programlederen før gråten overmanner ham.

– Hvordan legger man til side noe sånt? Hvordan kommer man over det, spør programleder Anne Lindmo.

– Man blir voksen. Og så skjønner man at verden er større. Man forstår at det finnes mange mennesker som er lik en eller ligner, svarer Solvang.

PROGRAMLEDER: Fredrik Solvang forteller at det i oppveksten tok lang å forsone seg med hudfarge og utseende.

– Hardere enn hva man har ment

Solvang snakker videre om faren for å utvikle selvforakt, når man hele tiden får utpekt et hvitt utseendeideal som det er umulig å oppnå.

Han sier til VG at mange som kjemper mot rasisme, veldig lett beskyldes for å være harde og uforsonlige.

– Kanskje blir man som voksen litt paranoid, kategorisk og stridbar. Kan hende er det for at man skal kompensere for at man har følt seg så vergeløs som barn, men man blir kanskje hardere enn hva man har ment, sier Solvang.

Solvang og Williamson er sterkt preget når de åpner opp om sine personlige opplevelser på «Lindmo».

– Tingene som ble presentert for meg som skjønnhetsidealer – som blond, blå øyne, spiss nese, smal munn – var det stikk motsatte av det jeg var. Det er derfor jeg mener at representasjon er så viktig, sånn at «kids» kan se selv at de er representert, sier Tinashe Williamson til programleder Anne Lindmo.

Trakasseres også som voksen

Williamson forteller om hvordan hun brukte navnet «Tina» fremfor Tinashe og rettet ut det krøllete afrohåret sitt for å passe inn. Om hvordan hun fremdeles, som voksen kvinne, jevnlig mottar meldinger fra folk som kaller henne for «apekatt», «stygg» og «skitten».

Når Anne Lindmo påpeker at dette jo er verdiløst babbel, svarer Williamson at selv om hun også vet dette og ønsker at kommentarene skal prelle av, så gjør de henne litt reddere for å rekke opp hånden.

Litt reddere for hva det skal koste.

ALVORLIG: Fredrik Solvang og Tinashe Williamson snakker om rasisme hos Anne Lindmo i NRK.

Denne følelsen kjemper hun mot, fordi hun ikke vil la seg kneble, forteller hun i programmet.

Tårene renner nedover Fredrik Solvangs kinn mens han hører Williamson fortelle om sine opplevelser og om praten hun har gruet seg til å ta med sin eldste datter.

Samtalen som handler om at noen kommer til å mislike også datteren, fordi hun ser ut som hun gjør, og at noen misliker ikke-hvite så mye at de er villige til å drepe.

– Derfor er det så viktig å snakke om rasisme. Det skjer, og vi kan ikke endre noe som vi ikke erkjenner skjer, sier Williamson.

For henne er det en påkjenning å snakke så åpent på «Lindmo»:

– Man føler seg veldig naken og hudløs. Det koster veldig mye å være så ærlig og snakke om sår man den dag i dag jobber med å bearbeide. Men jeg gjør det, fordi det er viktig og fordi jeg vil ha en bedre verden for barna mine og de som kommer etter oss, sier hun til VG.