PÅ OSCAR: Jerry Harris i prat med en reporter på rød løper før Oscar-utdelingen i Los Angeles i 2020.

Netflix-kjendis Jerry Harris fikk 12 års fengsel

Jerry Harris, kjent fra dokuserien «Cheer» er dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Amerikanske Harris, som spilte seg selv i den EMMY-belønnende realityserien på Netflix, fikk dommen i Chicago onsdag, melder TMZ.

22-åringen må sone 12 år bak murene og i tillegg betale om lag 350.000 kroner til et fond for voldsofre over en periode på åtte år. Etter løslatelsen skal han føres oppsyn med.

Harris ble arrestert i september i fjor – etter å ha vært under etterforskning av FBI siden 2019 – og har sittet i varetekt siden.

I februar i år erklærte han seg skyldig i to tilfeller av overgrep mot mindreårige gutter, og unngikk med det enda strengere straff.

ROLLE: Jerry Harris i rollen som seg selv i dokumentaren «Cheer».

Harris spilte i to sesonger av «Cheer», en serie om et av USAs beste cheerleading-lag, og som hadde premiere i 2020. Pågripelsen av Harris ble tema i sesong to før han forsvant ut av serien.

Monica Aldana, som var trener for Harris og resten av laget, uttrykte sjokk over arrestasjonen.

«Barna våre må beskyttes fra overgrep og utnyttelse. Jeg ber for ofre og alle berørte», skrev hun i en uttalelse.