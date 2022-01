GJENSYN: Våren 2023 blir det etter planen gjensyn med fra venstre Pål Sverre Hagen, Ine Marie Wilmann, Jon Øigarden, Simon J. Berger, Agnes Kittelsen og Tobias Santelmann i sesong tre av «Exit»

Klart for innspilling: Avslører detaljer om nye «Exit»

I februar starter innspillingen av sesong tre av «Exit». Kryptovaluta blir et sentralt tema i NRK-serien – og en islandsk regissør får ansvaret for flere av episodene.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Alle de fire hovedpersonene er med i neste sesong også.

Det sier Petter Testmann-Koch i produksjonsselskapet Fremantle til VG. Han har foreløpig vært sparsom med detaljer rundt den neste sesongen av «Exit». Men nå avslører han at kryptovaluta blir et gjennomgangstemaet i siste runde av NRK-suksessen.

– Det er sentralt i guttas liv og virke denne gangen. Det er lett å få tilgang til svarte penger gjennom krypto. Noe som passer svært godt inn i handlingen vår. Det er brutalt hvordan folk med mye penger stadig finner nye måter å skjule pengene sine på, sier Testmann-Koch.

Ferske seertall fra NRK Analyse viser at episodene i sesong én av «Exit» nå i snitt er sett av 1.967.000, mens tilsvarende tall for sesong to er 1.826.000.

– Det er klart det ligger et forventningspress her, men det føler nok serieforfatter og regissør Øystein Karlsen mest på, sier Testmann-Koch.

Karlsen selv ser personlig ingen spesielle utfordringer med å lage sesong tre av «Exit».

KLARE FOR NY SESONG: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) er klare for innspilling av sesong tre av Exit.

– Skummelt er det jo, men ikke mer enn vanlig. Det er alltid skummelt, men begynner man å tenke sånn så blir man jo paralysert. Det er en fantastisk gjeng med fagfolk som trekker lasset. Målsettingen er alltid å gjøre noe som topper det forrige man har gjort, sier Karlsen til VG.

Han har tidligere fortalt at ideene til den tredje sesongen i stor grad kommer fra forskjellige fagmiljø.

– Jeg har tilbrakt en del tid hos Økokrim. Jeg har også hatt samtaler med Tax Justice Network om alt fra kryptovaluta til hvordan norsk vindkraft tjener milliarder for selskap ingen vet hvem eier, sa han i desember i fjor.

les også Skuespiller Jon Øigarden får kritikk for «Exit»-rolle i festvideo

Det formelle er ikke helt på plass enda, men denne gangen får han etter planen regissør-hjelp fra islandske Gísli Örn Garðarsson til et par av episodene.

– Det at jeg ikke gjør alle åtte selv er ren logistikk. I «Exit» er det veldig mange svært etterspurte skuespillere og for å få ting til å gå opp så må vi jobbe litt parallelt. Nå er det jo mer regelen enn unntaket at man er flere regissører på en serie, sier Karlsen.

Han medgir at han har regissert det aller meste han har skrevet selv.

les også NRK bekrefter sesong tre av «Exit»

– Mulig jeg har et ufriskt kontrollbehov eller bare er veldig dårlig på å delegere. Så som sagt, vi får se hvordan det går denne gangen, men jeg har pratet med Gisli om det i alle fall, fortsetter Karlsen.

Han forteller at Garðarsson, som selv fortalte om regissør-jobben i et islandsk radiointervju, er en «supererfaren teater regissør».

Karlsen legger ikke skjul på at det er travle dager nå like før innspillingsstart.

TRAVEL: Regissør og forfatter av «Exit» har travel dager nå: – Det er et slags strukturert kaos, men det hjelper litt å ha vært gjennom det noen ganger. Her med skuespillerne Tobias Santelmann (t.v.) og Simon Berger (t.h.)

– Som det ofte er på dette tidspunktet i pre-produksjon så foregår alt på en gang, så mandag gikk jeg rett fra stuntmøte, til casting av skuespillere, til opptaksplan og til å se på steder vi skal filme i inn- og utland. Innimellom der snakker jeg med skuespillere. Det er et slags strukturert kaos, men det hjelper litt å ha vært gjennom det noen ganger. Du skulle aldri spurt om jeg var redd, for nå begynte jeg plutselig å merke at jeg er det, sier han.

Innspillingen starter på den spanske solkysten i Malaga neste måned.