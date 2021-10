TV-PROFIL: Johanna Grønneberg Mesa, her under et møte med VG i 2019.

Johanna Grønneberg Mesa er gravid

TV-kjendis Johanna Grønneberg Mesa (41) venter sitt andre barn.

Det melder hun selv på Instagram.

TV 2 var de første til å fange opp nyheten.

I bildet og selve kunngjøringen henviser den tidligere MTV-programlederen til TV-programmet «Johanna – prosjekt baby», som ble sendt TLC i 2012.

«Make a new season», they said.

«No, then we have to make another baby too», we said.

«Ok, so make another baby!»

«Ok»

Grønneberg Mesa, barnefaren Vincent Pryme og parets datter Savannah bor i California, men pendler ofte til Norge.

– Jeg har det veldig bra! Har vært utrolig kvalm og trøtt, men nå er alt bedre, sier hun til «God kveld Norge».

Hun forteller at graviditeten er overraskende og kjærkommen, siden de har hatt flere mislykkede forsøk på familieforøkelse.

Det er imidlertid ingen konkrete planer for å dokumentere dette svangerskapet på TV, selv om den gravide TV-kjendisen ikke er fremmed for en eller annen «vri».

Grønneberg Mesa har de siste årene også vært å se i «Farmen kjendis» og «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».