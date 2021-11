GJETT OG VINN: VG lanseres nå «Masorama-profeten». I konkurranse med venner, familie og arbeidskolleger kan du være med på å gjette hvem som skjuler seg bak disse maskene.

Nå kan du bli «Maskorama-profeten»

VG følger opp leser-suksessen «EM-profeten» fra i sommer og lanserer nå «Maskorama-profeten».

Av Jørn Pettersen

Hekta på «Maskorama»? Ligger du klar i startgropen og bare venter på at en ny sesong av den populære gjetteleken skal starte på lørdag? Da er «Maskorama-profeten» fra VG det du trenger.

For her kan du være med på å tippe hvilke kjendiser som skjuler seg bak kostymene i Maskorama. Det kan du gjøre i konkurranse med venner, familie og arbeidskolleger og du kan opprette akkurat så mange ligaer du vil.

– I sommer hadde vi EM-profeten hvor VG-leserne kunne være med å tippe resultatet i samtlige EM-kamper. Det ble en stor suksess med over 90.000 deltagere. Dermed begynte vi å tenke på andre muligheter og landet på «Maskorama» som var veldig populært i fjor høst, sier fungerende leder for redaksjonell utvikling i VG, Jarle Grivi Brenna.

TV-premieren er lørdag NRK1. Åtte maskerte kjendiser bak åtte splitter nye masker spiller hovedrollen når hele Norge skal gjette hvem i all verden det er som står på scenen.

Først etter avmaskingen vil du som er med på «Maskoraram-profeten» se hva de andre har tippet. Hvem av dere er best til å samle ledetrådene og tippe riktig? Du kan delta i ubegrenset antall ligaer og det er også en toppliste i Norge.

«Maskorama» var en formidabel seersuksess for NRK i fjor høst. Hele 1.368.000 så at Marcus Bailey til slutt ble avslørt som Elgen i fjorårets finale av «Maskorama». Dermed sto Ulrikke Brandstorp igjen som vinneren etter å ha lurt alle som Trollet. «Maskorama» var for øvrig det mest sette lineære programmet på NRK i 2020.

«Maskorama» har gått sin seiersgang verden rundt. Konseptet er opprinnelig koreansk, men en rekke land har laget egne varianter – deriblant USA med «The Masked Singer». I år som i fjor er Silje Nordnes programleder, mens Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm sitter i detektivpanelet.