MER MASKORAMA: Snømonsteret med Didrik Solli Tangen bak masken vant årets «Maskorama», Allerede nå er det klart at det blir en sesong tre neste år.

Det blir en ny sesong «Maskorama»

TV-sjef i NRK, Arne Helsingen, bekrefter overfor VG at det blir en ny sesong med «Maskorama» neste år. Flere kjendiser har allerede spurt om å være deltagere.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Prosjektredaktør i NRK Jan Egil Ådland er allerede i gang med arbeidet med en ny sesong.

– Det kommer til å bli en fantastisk sesong, sier han til VG rett etter at Snømonsteret med Didrik Solli Tangen bak masken vant årets «Maskorama».

– Men som med så mye annet som handler om «Maskorama» må vi holde kortene tett til brystet, fortsetter Ådland.

Han slår fast at med totalt rundt 1,2 millioner seere hver lørdag er mange som har kost seg foran TV-skjermen denne høsten.

– Med så stor underholdning for så mange er det også viktig at vi utvikler oss litt. Deltagerne er selvfølgelig viktige, men samtidig er det krevende på være deltager i et program som «Maskorama». Det krever mye forarbeid og man må binde seg opp mange helger på rad, sier Ådland.

– Har dere fått forespørsler fra folk som gjerne vil være med neste år?

– Ja, det har vi, sier Jan Egil Ådland.