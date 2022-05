BRUD: Kourtney Kardashian ledsages av mamma Kris Jenner til vielsen i Portofino.

Her er Kourtney Kardashian hvit brud i Italia

Kourtney Kardashian (43) gir sitt ja til Travis Barker (46) for andre gang søndag kveld.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Eller rettere sagt tredje gang. Første gangen – i et kapell i Las Vegas i april – har de innrømmet var en «liksom-vielse» etter en fuktig Grammy-galla.

Andre gangen var da Kourtney og Travis giftet seg borgerlig i rettsbygningen i Anacapa i Santa Barbara 15. mai.

Nå er altså bryllupsfeiring nummer tre i gang, i Portofino i Italia. De første bildene av bruden på vei til vielsen utenfor det gamle ærverdige slottet Castello Brown, kom i 21-tiden norsk tid.

Kardashian-familien har angivelig leid hele slottet i en uke.

Kourtney har valgt en lårkort brudekjole med blonder, og hun bærer et langt slør som krever flere assistenter for å holde styr på.

Det er det italienske motehuset Dolce & Gabbana som har kledd opp både brud og brudgom – sistnevnte i mørk, dobbetlkneppet dress og hvit skjorte.

Ukebladet People bringer flere bilder av de nygifte:

Paret har invitert nærmeste slekt og venner til begivenheten.

Ifølge Daily Mail er det Dolce & Gabbana som sponser hele kalaset.

Portofino, som er en av de mest populære feriebyene på den italienske rivieraen, har bare litt over 500 fastboende innbyggere. Men nå har de altså fått svært celebert besøk.

Travis Barkers to tenåringsbarn fra forrige ekteskap, er med på reisen – Alabama (16) og Landon (18). Barker har dem med ekskona, skuespiller Shanna Moakler (46).

Kourtney og Blink-182-trommisen forlovet seg i oktober i fjor. Ekteskapet er det første for Kourtney, som har barna Mason (12), Penelope (9) og Reign (7) med ekssamboer Scott Disick (38). Også hennes barn er med til Italia.

Tidligere på lørdagen la Kourtney ut denne selfien av seg selv som sort brud, men hun valgte altså hvitt til det store øyeblikket:

Sammen med resten av familien er Kourtney og Travis nå aktuelle i realityserien «The Kardashians» på strømmetjenesten Hulu. Serien er en avløper av E!-serien «Keeping Up With The Kardashians», som satte punktum i 2020.