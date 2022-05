GLEDER SEG: Arianrhod Engebø og Nathan Kahungu er begge kjent fra StudioP3 er årets programledere for VG-lista – Norges største gratiskonsert.

Tilbake på Rådhusplassen: Dette er de nye VG-lista-programlederne

P3-profilene Arianrhod «Arian» Engebø og Nate Kahungu er årets programledere for VG-lista.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en stor drøm som går i oppfyllelse! Det er langt mellom Førde og Oslo, så VG-lista Rådhusplassen har vært noe jeg har sett på TV helt siden jeg var liten. Men jeg har alltid hatt lyst til å være til stede, så det at jeg faktisk skal lede denne festen blir skikkelig gøy! Jeg gleder meg så masse til å skrike ut «Rådhusplasseeeeeen» på en så ikonisk scene, sier Arian i en pressemelding.

Norges største gratiskonsert er igjen tilbake Rådhusplassen. Datoen er fredag 17. juni – og det hele overføres direkte på NRK1, i NRK TV og på VG.no.

Nå er det også er klart at Subwoolfer skal spille på Rådhusplassen – og i alle de andre VG-lista-byene i sommer.

Arianrhod Engebø og Nathan Kahungu er begge kjent fra StudioP3. De overtar etter Vegard Harm og Christine Dancke som ledet VG-lista i 2019 og i fjor. Men i 2021 var det ikke konsert på Rådhusplassen, men fra Deichman i Oslo, Konserten ble som kjent avlyst i 2020 på grunn av corona-epedimien.

KOMMER: Subwoolfer er på plass på Rådhusplassen – og i alle de andre VG-lista-byene i sommer.

Fra før av er det kjent at Alan Walker, Synne Vo, Ballinciaga, Ramón, Emma Steinbakken og Chris Holsten er blant artistene som skal opptre på Rådhusplassen.

Info VG-LISTA VG-lista Topp 20 er Skandinavias største gratiskonsert som samler opp mot 100 000 publikummere hver sommer. Hovedkonserten på Rådhusplassen i Oslo i tillegg til en konsertturné rundt i landet. VG-lista konserten ble første gang arrangert i 1998. Spillelisten sto første gang på trykk i VG torsdag 16. oktober 1958 under navnet «Ti på topp». Vis mer

– Det finnes ingen mennesker jeg er mer naturlig med foran en mikrofon enn nettopp Arian. Hun er en stor del av hvorfor jeg gleder meg såpass mye til dette. Vi satte oss et par mål da vi startet å jobbe sammen, og nå kan vi huke av dette, sier Nathan Kahungu.

Arian og Nate kjenner hverandre godt etter å ha jobbet sammen i StudioP3 i snart halvannet år.

– Jeg er så glad for at Nate og jeg får gjøre dette sammen. Jeg vet at hvis jeg skulle snuble i artistnavn, gå meg vill på scenen eller plutselig få akutt sceneskrekk så kommer Nate til å kunne redde oss ut av det. Han er en hypoman uten like, med masse god energi og positivitet, sier Ariuan.

Med VG-lista på plass på Rådhusplassen er alt som normalt igjen etter at konserten ble avlyst i 2020 på grunn av corona-epidemien – og i 2021 bare ble overført på VG.no fra Deichman i Oslo og bare med noen utvalgte til stede, blir det i år live konserter.

Christine Dancke og Vegard Harm, som er omtalt i denne saken, er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.