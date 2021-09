SPORTY: JoJo Siwa, her under MLB All-Star Celebrity Softball Game i Denver, Colorado, i juli.

JoJo Siwa om «Skal vi danse»: − Jeg forandrer fremtiden

YouTube-stjernen JoJo Siwa (18) fryder seg over å få danse med en kvinne i amerikanske «Skal vi danse».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

VG omtalte i forrige uke at amerikanske JoJo Siwa skriver historie i USA når hun skal svinge seg i konkurransen «Dancing With The Stars» med en instruktør av samme kjønn.

Først ute i Norge var Joakim Kleven (28), som lørdag stakk av med aller flest TV-stemmer i premieren, der han danset med instruktør Benjamin Jayakoddy (26).

Kleven, influencer og filmskaper, var i ekstase på TV-skjermen, og Siwa er ikke mindre begeistret. Hun forteller til Entertainment Tonight at hun at hun nesten ikke trodde det var sant da hun fikk e-posten fra TV-kanalen ABC.

Der fikk JoJo Siwa, som tidligere i å sto frem som skeiv og panseksuell, nemlig spørsmål om hun foretrakk å danse med en mann eller kvinne.

– Jeg tenkte bare: Vent, er det i det hele tatt en mulighet? La oss absolutt gjøre det! Whoa, jeg forandrer fremtiden, sier 18-åringen, som peker på at hun har en så ung tilhengergruppe.

YouTube-yndlingen er lykkelig over at USA nå åpner for muligheten, som «Strictly Come Dancing» i England var aller først ute med.

– Dette er med på å gjør det akseptabelt, og det elsker jeg. Jeg er så stolt, sier dansehåpet, som ennå ikke vet hvilken kvinnelig proffdanser hun skal kobles med.

På Instagram, der hun har nær 11 millioner følgere, har Siwa de siste dagene lagt ut flere videoer der hun viser at hun trener – blant annet denne:

Siwa har over 12 millioner abonnenter på sin YouTube-kanal «Its JoJo Siwa og over 36 millioner følgere på TikTok. Det er heller ikke første gang hun danser på TV. Hun deltok i to sesonger av «Dance Moms» for snart seks år siden.

– Jeg kommer ikke til å legge skjul på at jeg er en danser, for det har jeg vært hele livet livet. Men er jeg ute av trening? Ja, definitivt. Jeg opptrer hele tiden, men dette er noe helt annet, sier hun og opplyser at hun aldri har lært seg de klassiske ballsal-dansene hun nå skal bryne seg på.

Siwa frykter at hennes tidligere dansererfaring fra skjermen skal slå negativt ut.

– Jeg garanterer dere at dommerne 100 prosent sikkert kommer til å dømme meg hardere enn alle de andre, spår hun.

Amerikanske «Skal vi danse» går på lufta 20. september, og programmet kan med det feire sin 30. sesong.