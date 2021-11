MAKKERE: Tuva Fellman og Solveig Kloppen, her avbildet i Oslo fredag.

Solveig Kloppen og Tuva Fellman med sjekke-TV: − Målet er ikke flest mulig samleier

Solveig Kloppen (50) og Tuva Fellman (34) blir sjekkegeneraler i nytt konsept på Discovery.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To uker etter at det ble kjent at Kloppen har sluttet i TV 2 og meldt overgang til Discovery, røper hun hva hun skal gyve løs på. Sammen med Fellman skal hun hjelpe folk som er uerfarne innen dating.

– Det blir så gøy! Jeg gleder meg, sier Kloppen, som har ledet en haug med programmer, men aldri laget sjekke-TV.

– Nå var det dette som sto på lista, sier hun og ler.

Kloppen og Fellman forsikrer at konseptet skiller seg fra andre datingprogrammer der deltagere fraktes til sørligere strøk i jakt på romantikk – selv om også de vender kursen mot utlandet – nemlig Sør-Afrika.

– Vi søker etter folk som ikke er så vant med fest og moro, som kanskje har brukt tiden på andre ting, som utdannelse eller sære interesser, og som trenger hjelp til å komme i gang. Jeg kjenner selv på det. Bare tanken på å skulle gå ut og finne kjæreste, gir meg panikk, sier Kloppen – som er gift og dermed slipper det.

– Dessuten er det ingen som skal stemmes ut.

Fellman har mer TV-erfaring på området, etter å ha ledet kontroversielle «Nakendating» på samme kanal. Hun er også kjent fra seksualopplysningsprogrammet «Juntafil» på P3.

– Jeg er så stor fan av Solveig, så dette er skikkelig stas. Jeg har ordentlig tro på at dette blir fint, sier Fellman.

Filmer ikke sex

«Love IRL», som er arbeidstittel på programmet, går ut på at 18 single mennesker skal sendes til luksuriøse villaer i Sør-Afrika for å flørte og date. Discovery hinter med at her kan «deltagernes studiepoeng telle mer enn antall følgere i sosiale medier».

«Paradise Hotel» på TV3 og «Ex On the Beach» på Discovery har nylig innført såkalt samtykkeregel med tanke på sex under innspilling, for å forhindre at ingen ender opp med ufrivillig sex.

– Samtykkeregelen står selvfølgelig like sterkt her som i andre produksjoner. Vi blir kjempeglad om noen finner tonen og forsvinner inn på et soverom, men vi blir ikke med inn, sier Kloppen.

– Målet er ikke flest mulig samleier, så tett på kommer ikke vi. Målet her er å finne kjærligheten, opplyser hun.

Trygge rammer

Fellman mener at nettopp dette skiller deres program fra mye annet.

– Det skal ikke være et kamera i hjørnet som filmer alt, sier hun og legger til:

– Noen er komfortable med å ha sex første kvelden, mens andre trenger mye mer tid. Man må ikke ende opp med å ha sex heller. Det viktigste er å være komfortabel i settingen.

Begge lover omsorg og trygge rammer. Fellman fremhever Kloppens lange TV-erfaring med å gi andre en støttende skulder.

– Vi skal jo lose deltagerne gjennom noe som er ganske skummelt. Solveig er den beste på akkurat det, mener Fellman.

– Og jeg synes du er veldig god, sier Kloppen til sin nye makker.

– Se, vi har en liten forelskelse allerede her! legger hun smilende til.

Kloppen har hatt en haug med kjendiser hjemme på kjøkkenet sitt, men Fellman har til gode å komme på besøk. Det er først nå de blir skikkelig kjent.

Da Fellman i sommer sto frem og fortalte at hun hadde fjernet det ene brystet på grunn av forstadier til kreft, sendte Kloppen en trøstende SMS.

– Vi kjente hverandre ikke så godt da, men det satte jeg veldig stor pris på, sier Fellman, som opplyser om at hun nå er friskmeldt og har det bra.

– Det er deilig å jobbe, og jeg er så glad for all støtte, sier 34-åringen, som er forlovet med radio- og TV-kjendis Ronny Brede (35).

Innspillingen starter på nyåret og skal strekke seg over en måned. Nedre aldersgrense for å søke, er 18 år.

– Alle skal med, nå er det vanlige folks tur! sier Kloppen.

– Hadde ikke jeg vært sammen med Ronny, kunne jeg meldt meg på dette, sier Fellman.

– Rart å si farvel

Kloppen er tilfreds med sitt ferske jobbskifte.

– Det var rart å si farvel, men når man har vært et sted i 20 år, er det på tide å flytte hjemmefra. For meg føles det veldig fint og veldig riktig, og det gir meg masse energi. Det er så mye bra folk her.

Hun forteller at bransjen uansett er så liten at hun møter de samme folkene på jobb.

– Men det er nye mennesker på julebordet, ler hun.