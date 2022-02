FJORÅRETS CAST: Olav Haust, Tonje Jenssen, Emil Norderhaug, Kristiane Seglem, Imani Edvardsen, Lukas Whitaker, Sandra Bury, Stian Trulsen, Vendela Haugstad, Veronica Jansen og Mathias Luther var deltagere i fjor.

Røper flere detaljer om nye «Paradise»

«Paradise Hotel» har varslet store endringer fra 2022.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I fjor ble det kjent at «Paradise Hotel» gjør flere drastiske endringer. Kort tid etter kunne også VG avsløre at Triana Iglesias er ferdig som programleder, og at hun ikke skal lede det nye konseptet.

Hvem som tar over for henne er foreløpig ukjent.

Fredag røper Nent flere detaljer om det nye konseptet:

Enkeltsenger på rommene

Par er ikke avhengig av kjønn

Alle deltagere skal være over 20 år

Ikke lenger et krav om at du må være singel for å søke om å være deltager

Nytt innspillingssted i Mexico

Det er allerede kjent at det blir et nytt innspillingssted, og at man i det nye konseptet ikke trenger være singel for å være med.

Realityserien skifter også navn fra «Paradise Hotel» til «Paradise».

Et av de grunnleggende premissene for for formatet består: Deltagerne skal finne seg en partner og danne allianser. Til slutt konkurrerer to deltagere om premiepengene på en halv million kroner.

Endringen gjelder for alle de nordiske landene.

Gjorde endringer etter overgrepssak

De store endringene ble i fjor varslet etter at det den svenske vårsesongen av «Paradise Hotel» fjernet fra strømmetjenesten. Det skjedde i mai, etter to av deltagerne sa de ble utsatt for overgrep under innspillingen. Saken ble i ettertid politianmeldt, og svenske påtalemyndigheter etterforsker saken.

I august opplyste Nent i tillegg at den allerede innspilte svenske høstsesongen ikke kommer til å vises.