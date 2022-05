FRA FARMEN TIL FORRÆDER: Etter to sesonger som programleder for «Farmen» blir Mads Hansen nå programleder for TV 2s nye store helgesatsing til høsten – «Forræder».

Til høsten får vi se toppidrettsutøvere, skuespillere, Youtubere og forfattere leve sammen i det TV 2 betegner som «et engasjerende psykologisk spill».

Av Nora Viskjer

Publisert: Nå nettopp

– Dette står virkelig ut som noe spesielt. Jeg har ordentlig tro på dette, sier VGTV- og TV 2-profil Mads Hansen (38).

I slutten av mars flyttet 20 deltagere til et sted i Sandefjord for å delta i TV 2s nye store helgesatsing – «Forræder». I huset er det én regel som gjelder: Ikke stol på noen.

Hansen, som er programleder, forteller at deltagerne ble ekstremt paranoide.

– Jeg merket det bare på alt jeg sa og gjorde. De begynte å tolke hva jeg hadde på meg, og om det kunne være noen hint. De hadde egne notatbøker som de fylte fra perm til perm, sier Hansen.

– De tegnet kart med hvem som hadde stemt på hvem, hadde oversikt over hvem som satt i samme bil og hvem som snakket sammen, legger han til.

DELTAGERE: Fra venstre: Arman Surizehi, Christopher Robin Omdahl, Cathrine Fossum og Kristin Gjelsvik.

Det psykologiske reality-spillet kan minne om «Among Us» og «Mafia».

I spillet utnevnes noen få til forrædere, mens resten av spillerne blir sett på som lojale. Det er kun forræderne som vet om hverandre. Målet for de lojale er å kvitte seg med forræderne – som de ikke vet hvem er. Ifølge Hansen skapte det fullt kaos i huset.

– Det var flere ganger psykologer måtte inn for å prate med spillerne, fordi de var så inne i spillet, sier Hansen.

– Det er en utfordring å spille et så psykologisk konsentrert spill over så mange intense dager. Spillet blir lett det eneste man klarer å tenke på i en lang periode. Vi hadde derfor rutinemessige samtaler med spillerne, noen ganger også med psykolog, for å minne dem på å slappe av når de kunne, sier pressesjef i TV 2 Jan Petter Dahl.

Hvis én eller flere forrædere er blant dem som står igjen til slutt, vinner forræderne.

– Deltagerne har mulighet til å vinne sølvbarrer tilsvarende en maksimal verdi av 230 000 kroner, opplyser Dahl.

Dette er deltagerne:

Jørn Lier Horst (52) – krimforfatter og tidl. etterforskningsleder i politiet

Anne B. Ragde (64) – forfatter

Cengiz Al (24) – skuespiller og danser

Hina Zaidi (37) – skuespiller og bokser

Jonas Lihaug (32) – komiker, gamer og Youtuber

Sander «Randulle» Dale (23) – gamer og Youtuber

Katarina Flatland (32) – programleder og snart lege

Hallvard Flatland (65) – investor og tidligere programleder

Cathrine Fossum (44) – journalist, nyhetsanker og programleder

Christer Falck (52) – plateprodusent og tidligere programleder

Christopher Robin Omdahl (30) – programleder, Youtuber og spillutvikler

Sandra Spjelkavik (32) – standup-komiker

Erlend Mørch (27) – skuespiller, manusforfatter og journalist

Emil Iversen (30) – skiløper på OL-landslaget

Kim Johanne Dahl (32) – radiovert og skuespiller (Morgenklubben)

Tonje Frigstad (21) – programleder og reality-deltager

Kristin Gjelsvik (35) – influencer

Arman Surizehi (29) – skuespiller og Youtuber

Magnus Midtbø (33) – klatrer og Youtuber

Karina Hollekim (45) – foredragsholder, tidligere basehopper og freestyle-utøver

DELTAGERE: Fra venstre: Sandra Spjelkavik, Hina Zaidi, Kim Johanne Dahl og Jonas Lihaug.

Da det ble klart at Mads Hansen ble programleder for «Forræder», sa han følgende til VG:

– Dette er helt i min gate. Da jeg fylte 35 år arrangerte jeg en lagkonkurranse hvor jeg plasserte ut en muldvarp på hvert lag som hadde som oppgave å ødelegge mest mulig for laget sitt, sier Hansen.

– Det står mitt navn på den tematikken der.

Managementselskapet til Mads Hansen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.