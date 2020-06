LANGT FRA HVERANDRE: TV 2 og Telia står så langt fra hverandre at TV 2 nå gir opp å finne en midlertidig løsning. Torsdag møttes kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand og kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia til debatt i Dagsnytt 18. Uten at det førte partene noe nærmere hverandre. Foto: Krister Sørbø, VG

TV 2 spår langvarig konflikt med Telia: – Vi har gitt opp å finne en midlertidig løsning

Over én million TV-seere forblir uten TV 2, sannsynligvis langt inn i høsten, ifølge kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har gitt opp å finne en midlertidig løsning på konflikten med Telia. Vi kan ikke tvinge dem til å slå på kanalene, bekrefter Sarah Willand overfor VG torsdag kveld.

– Dette viser tydelig hvem som fortsatt ønsker å skade våre kunder, sier Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde til VG.

Dermed blir det ingen forlengelse av dagens avtale mellom TV 2 og Telia som Willand mener kunne gitt seerne muligheten til å se TV 2s kanaler mens partene forhandlet videre.

– Grunnen er at Telia åpenbart ønsker å holde skjermene svarte. De insisterer fortsatt på at forlengelsen av dagens avtale i prinsippet skal vare evig og at avtalen ikke kan sies opp mens vi forhandler. Alle andre enn Telia forstår at det er et urimelig krav. Vi kommer ikke videre. Nå gir vi opp å finne løsningen. Skjermene fortsetter å være svarte mens vi forhandler videre. Det betyr også at situasjonen kan bli langvarig fordi vi står så langt fra hverandre, sier Willand videre.

Tre og en halv uke har gått siden det ble brudd i forhandlingene mellom Telia/Get og TV 2. I løpet av denne tiden har konflikten bare eskalert og temperaturen mellom partene har vært høy.

– Hvor lenge kan konflikten vare nå?

– Når vi nå gir opp den midlertidig løsningen – vil det sannsynligvis gå langt inn i høsten. Vi står langt fra hverandre. Den andre avtalen er kompleks og det er vanskelig å komme frem til enighet slik klimaet er nå. Vi taper penger hver dag, mens Telia/Get sparer penger, sier Sarah Willand – og hun fortsetter:

– Telia er den av våre distributører som betaler minst. De er den første distributøren som slår av TV 2s hovedkanal og nå forventer de å få kontroll over innholdet vårt og få fordeler i forholdet til sine egne konkurrenter. Det er helt uaktuelt. Den redaksjonelle kontrollen vår er ikke til salgs, sier Willand.

les også TV 2-direktør bryter avtale om hemmelighold: – Nå må vi si det som det er

Tre og en halv uke har gått siden forhandlingsbruddet. Gets abonnenter må fortsatt klare seg uten TV 2s kanaler som følge av langvarige og bitre pengekrangelen mellom Telia-eide Get og TV 2.

– Jeg tror de fleste forstår at TV 2s klargjøring i dag om at de ikke ønsker noen midlertidig avtale tydelig viser hvem som fortsatt ønsker å skade våre kunder. Det er synd for TV-seerne og det skader både oss og ikke minst TV 2 selv, sier Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i et svar til VG.

– Selv om TV 2 ikke ønsker å la TV-seerne få se på kanalene gjennom en midlertidig løsning, så håper vi at TV 2 snart kan komme til forhandlingsbordet igjen og bidra til å bli enige om en endelig avtale der Gets kunder ikke skal betale langt mer for det samme innholdet de får av TV 2 i dag. Vår dør står åpen, og vi forhandler gjerne hver dag for å bli enige om en rask avtale. Det faller på sin egen urimelighet å tro at vi er ute etter en uendelig avtale. Begge parter har tydelig sagt at dagens avtale ikke er god, og begge parter burde da ha sterk motivasjon for å komme raskt til enighet om en ny avtale, fortsetter Lunde.

les også Fortsatt full krangel mellom TV 2 og Telia: Slik er kampen i kulissene

Sarah Willand på sin side er også opptatt av å få frem at fra TV 2s side handler forhandlingene i stor grad om finansieringen av norsk innhold og norsk journalistikk.

– Dessuten handler det om en langsiktig strategi fra Telias side for å få direkte kontroll over innhold og ha makt i hele verdikjeden. Politikere som Trond Giske og Tage Pettersen har advart tydelig mot en utvikling der Telia får slik kontroll i Norge. V i har tilbudt dem å selge TV 2 Sumo til sine kunder som er et tilbud mange ønsker seg. Men Telia vil ha rettigheter til å publisere vårt innhold i sin tjeneste som de kontrollerer. TV 2 leverer ikke enkeltprogrammer på den måten. Vi selger et samlet produkt. Vi gir ikke fra oss kontrollen over vårt redaksjonelle produkt. Det kan vi ikke gjøre, slår Sarah Willand fast.

– Dette er en grov og feilaktig påstand fra TV 2. Telia har selvfølgelig aldri krevd å ha noe som helst kontroll over TV 2s redaksjonelle innhold. Denne uttalelsen føyer seg dessverre inn i serien av feilaktige påstander og en falsk pressemelding som vi har sett den siste tiden, repliserer Henning Lunde.

les også Telia: Slik vil vi løse konflikten med TV 2

Han bekrefter at TV 2 torsdag ettermiddag kom med sitt formelle svar om at de ikke tillater at Telia/Get kan sende TV 2s kanaler så lenge forhandlingene pågår.

les også Fortsatt full krangel mellom TV 2 og Telia: Slik er kampen i kulissene

– Telia/Get sitt mål med en midlertidig løsning var aldri å forhandle til evig tid. Begge parter har tydelig sagt at dagens avtale ikke er god, og begge parter burde da ha sterk motivasjon for å komme raskt til enighet om en ny avtale, sier Lunde

Publisert: 25.06.20 kl. 22:44 Oppdatert: 25.06.20 kl. 23:04

Fra andre aviser