UTSKJELT: Fredrik Solvang har fått så ørene flagrer denne uken. Men nå er det helg og da skal han roe helt ned, være hjemme – og se på TV. Foto: Stian Lysberg Solum

Fredrik Solvang etter «Debatten»-reaksjoner: – Jeg har lært mye av det

Denne uken er han blitt idiotforklart, utskjelt som en unøyaktig, skjødesløs, klikkhorete journalist. – Men det går helt greit. Jeg vet at jeg ikke er noen av delene, sier Fredrik Solvang til VG.

Men nå er det helg og da skal ukens kanskje mest utskjelte mann slappe av og definitivt ikke være på TV.

– Jeg skal roe helt ned, være hjemme og se på TV. Se på dyktige kolleger som følger corona fra minutt til minutt.

– Og hva skal du sjokkere TV-seerne med neste uke?

– Det skal jeg bruke helgen til å pønske ut. Alle gode forslag mottas med takk, sier Fredrik Solvang og ønsker sine 48.000 følgere og vel så det på Instagram en god helg på denne måten:

Men uansett hvor hardt han tenker, spørs det om han klarer å overgå denne ukens TV-sjokk. For etter «Debatten» tirsdag kveld var helvete løs.

Forsker Gunhild Alvik Nyborg kom med sterke påstander om virusspredningen i Norge – og tok til orde for full isolasjon, og kritiserte myndighetens håndtering. Hun kom med uttalelser som:

«Det er åpenbart ikke en influensa. Det ligner mer på pest». «Dette er jo krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men det er ikke så farlig fordi de ikke kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade»

– Det er helt naturlig at det ble sterke reaksjoner. Jeg har lært mye av det. Absolutt. Brorparten av reaksjonene er egentlig ganske menneskelige. Det er naturlig å reagere på å få slengt noe sånt i fleisen, hvor tall, fakta og påstander som har kommet frem blir betvilt, sier Fredrik Solvang.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Preben Aavitsland overlege ved Folkehelseinstiututtet deltok også i «Debatten» på NRK1. Sistnevnte har blant annet på sin Twitter-konto reagert på manglende taletid. Uten at programlederen ser på dette som et nederlag som journalist.

– Jeg står fortsatt på at det var riktig å gjøre intervjuet med Nyborg. Det er viktig at noen sier makta imot. Enkelte deler av intervjuet har jeg tatt selvkritikk på. Men at hun fikk slippe til står jeg fullt og helt inne for, fortsetter Solvang.

Han legger ikke skjul på at han visste og var forberedt på at det kom til å bli bråk med Gunhild Alvik Nyborg i studio.

– Det var grunnen til at jeg lot henne snakke uavbrutt. Jeg var helt sikker på at det var den eneste måten hennes resonnement og begrunnelser sank inn, at vi virkelig forsto det hun sa. Jeg ville ikke at hun skulle fremstå som en alarmist som bare fremsatte ville påstander.

Gunhild Alvik Nyborg også måttet tåle mye kritikk etter programmet. Blant annet gikk hennes arbeidsgiver Oslo universitetssykehus (OUS) og sykehusets administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og sa at sykehuset ikke stiller seg bak uttalelsene Nyborg kom med i «Debatten». Mange kritiserte henne også for ikke å ha den «riktige» bakgrunnen for å kunne uttale seg som hun gjorde.

– Covid-19-viruset er et nytt virus og i utgangspunktet finnes det ingen ekspert på det. Derfor er det trist at man ikke forholder seg til budskapet hun har, men går løs på hennes bakgrunn og kompetanse. Hun har blant annet en doktorgradsgrad i farmakoepidemiologi. Det er veldig forstemmende å se og der synes jeg mange bør gå i seg selv. Jeg vil ikke påberope meg noen som helst kompetanse når det gjelder corona. Da har jeg bedre forutsetninger for å forstå hva folk er opptatt av rundt corona, sier Fredrik Solvang.

Publisert: 21.03.20 kl. 14:56

Mer om Solvang TV Debatt Forsker NRK

