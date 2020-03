NORGES REPRESENTANT: Ulrikke Brandstorp skal etter planen reise til Nerdeland. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Reuters: Det spøker for Eurovision Song Contest

Den store musikkonkurransen står i fare for å bli avlyst, melder nyhetsbyrået Reuters.

Også NRK, som sender Eurovision Song Contest hvert år, siterer nyheten.

Reuters melder at arrangørene av konkurransen nå vurderer ulike muligheter – alt i kjølvannet av corona-viruset.

En talsmann for den nederlandske kringkasteren NBO sier ifølge nyhetsbyrået at de følger situasjonen og utviklingen tett.De forholder seg til anbefalingen fra helsemyndigheter.

– Man vurderer nå andre muligheter for å kunne arrangere verdens største musikkonkurranse, sier en talsmann.

Også britiske Metro, som hvert år dekker begivenheten bredt, melder at det spøker for Eurovision Song Contest.

Danskene forandre planer

Danskene har allerede bestemt å kutte ut publikum i salen under sin nasjonale finale førstkommende lørdag. Det førte til at også svenskene gikk i krisemøte fredag. De besluttet der ifølge Expressen at de skal gjennomføre både generalprøven og finalen med publikum til stede – på tross av virusfaren.

Norge har for lengst kåret sin vinnerlåt, med artist Ulrikke Brandstorp (24). Sarpsborg-kvinnen skal altså etter planen representere Norge i Nederland 12.-16. mai. Før hovedfinalen skal bidragene tradisjonen tro kvalifisere seg i to semifinaler.

– Vi følger med på situasjonen og følger råd fra myndighetene. Så vidt vi vet skal vi til Eurovision i Rotterdam. Nå fokuserer vi og jobber mot at Ulrikke skal delta, sier Christoffer Gunnestad, Brandstorps manager, til VG.

– Dette har jeg jobbet livet og ræva for! sa en gleedesstrålende Brandstorp etter seieren.

Her kan du se 24-åringen fremføre bidraget sitt (artikkelen fortsetter under):



Den norske MGP-generalen Stig Karlsen sier til NRK at de også følger utviklingen og informasjon fra arrangør og myndigheter.

Eurovision Song Contest er verdens største musikkonkurranse med opp mot 200 millioner seere.

Sietse Bakker, sjefprodusent for hele arrangementet, har ikke besvart VGs henvendelser.

