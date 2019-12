TV-STJERNE: Tom Welling, her på filmfestival i Venezia for en tid siden. Foto: Domenico Stinellis / AP

«Smallville»-stjernen Tom Welling har giftet seg

Tom «Supermann» Welling (42) giftet seg med Jessica Rose Lee (31) i California lørdag.

Vielsen fant sted på Sunstone Vineyards & Winery i Santa Ynez foran et knippe familie og venner, melder US Weekly.

Paret har holdt sammen i fem år. De forlovet seg i fjor og ble foreldre til en gutt for 11 måneder siden.

Paret selv har ikke uttalt seg om begivenheten, men Jessica Rose har etter helgen tatt sin nye ektemanns etternavn. Det kommer frem av hennes Instagram.

Tom Welling er selv ivrig på bildedelingstjenesten, der han har over 826.000 følgere. Ofte dukker det opp bilder av familien.

Ekteskapet er det andre for amerikaneren, som var gift med modellen Jamie White (43) fra 2002 til 2015. De fikk ingen barn sammen.

Welling er best kjent fra rollen som Clark Kent, eller Supermann, i TV-serien «Smallville» fra 2001 til 2011. For tiden er han aktuell i serien «Professionals».

TV-seerne kjenner ham også fra serien «Lucifer», der han spilte mot Lauren German (42). German bekrefter på sin Instagram at Welling ble smidd i Hymens lenker lørdag. Under et romantisk bilde av kollegaen og hans kjære, gratulerer hun brudeparet med den store dagen:

Publisert: 03.12.19 kl. 17:55

