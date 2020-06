EN SLAGEN POLITIMANN: Anders W. Berthelsen som Rolf Larsen i «DNA». Foto: Henrik Ohsten / NRK

TV-serieanmeldelse «DNA»: Dugelig dansk

Såvidt over gjennomsnittet for alle som ønsker seg litt deprimerende og høstlig skandikrim i sommervarmen.

Nå nettopp

«DNA»

Dansk krimserie i åtte episoder

Premiere på NRK søndag 14. juni

Manus: Torleif Hoppe, Nanna Westh

Regi: Henrik Ruben Genz, Kasper Gaardsøe

Med: Anders W. Berthelsen, Olivia Joof Lewerissa, Charlotte Rampling, Nicolas Bro, Zofia Wichlacz

Et barn er forsvunnet, og politietterforsker Rolf Larsen (Berthelsen) er satt på saken. Larsen kjøper ikke den konvensjonelle teorien: At far, som er asylsøker, står bak.

Noen spor leder til Polen. Larsen bestemmer seg for å reise dit, og tar av uforklarlige årsaker med seg sin egen nyfødte baby på båten over. I løpet av turen blir Larsens datter borte. Det blir antatt at hun falt i sjøen.

Fem år senere er Larsen, som rimelig er, fremdeles en knust mann. Han er politimann på landsbygda nå, ekteskapet hans overlevde ikke belastningen – og han er i en så dyp eksistensiell krise at han leser Jean-Paul Sartre. Så skjer det noe som gjør at saken om det kidnappede barnet kan gjenåpnes. Larsen ser sitt snitt til å finne ut mer om hva som skjedde med hans egen datter.

«IKKE UTEN MIN DATTER»: Anders W. Berthelsen i «DNA». Foto: NRK

Barnebortføringer, mørke konspirasjoner, drepte kvinner, menneskehandel, grått vær og grå byer: Alt er ved sitt sommerlig lyse i skandikrim-verdenen, ja! «DNA» bidrar ikke akkurat med noe radikalt nytt i den etter hvert så velkjente og overbefolkede sjangeren. Men den gjør ikke vondt mens den står på heller.

For danskene er flinke, det skal de ha. En eller annen gang på nittitallet abdiserte söta bror fra tronen, og Danmark steg frem som Skandinavias mest pålitelige leverandører av glatt funksjonelt film- og TV-seriedrama. Der er vi fremdeles, og «DNA» nyter godt av det profesjonelle miljøet den er vokst ut av.

PLOTTET TETNER SEG TIL: Anders W. Berthelsen og Olivia Joof Lewerissa i «DNA». Foto: Martin Dam Kristensen / NRK

Berthelsen er noenlunde karismatisk i den bærende rollen, som en mann som må manøvrere både sin egen bunnløse sorg og et sett kolleger som virker mistenkelig lite hjelpsomme – eller mistenkelig hjelpsomme. Heri opptatt Charlotte Rampling som fransk divaetterforsker.

TO ETTERFORSKERE OG EN DIVA: Olivia Joof Lewerissa, Anders W. Berthelsen og Charlotte Rampling (fra venstre) i «DNA». Foto: Julien Cauvin / NRK

Om høst-Danmark ikke skulle være grått nok, tar serien oss med til Polen også, der vi møter en gravid 19-åring og noen høyst tvilsomme nonner. Plottet tetner seg til, man aner konturene av en massiv konspirasjon, og det skal sies at de hendige tilfeldighetene hoper seg opp i plottet.

Men man går ikke til det moderne skandinaviske kriminaldramaet for realismen, vel? Og man forventer ikke all verden heller. «DNA» leverer akkurat det den må. Ikke mer, men heller ikke mindre.

Anmelderen har sett fire av åtte episoder

Publisert: 14.06.20 kl. 15:43

