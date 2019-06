NY PÅ LAGET: Mads Sjøgård Pettersen får en godt synlig rolle i sesong 3 av «Okkupert». Her på innspilling på Egertorgeti Oslo. Foto: Frode Hansen / VG

Statsministerkandidat i «Okkupert»: – Blanding av Lysbakken og Bjørndalen

Mads Sjøgård Pettersen (35) var selv skeptisk til om han var for ung til å spille statsministerkandidat i «Okkupert», men har tuftet rollen på både politikere og sportshelter.







På Egertorget mandag ettermiddag er det flere forbipasserende som kikker litt ekstra på Mads Sjøgård Pettersen. Han har en button det står «SP» på blazer-kragen, og står utenfor en valg-trailer dekket med reklame for Samlingspartiet.

Det er i sesong 3 av «Okkupert» Pettersen trer inn som en av hovedrivalene til Henrik Mestads rollefigur Jesper Berg, lederen for Norges Fremtid. To unge jenter har akkurat spurt hva slags parti Norges fremtid er, og fått forklart at det er ren fiksjon.

VALGSTAND: Mads Sjøgård Pettersen som spiller Petter Bjørnstad og Selome Emnetu som spiller Hilde Djupvik på innspilling av sesong 3. Foto: Frode Hansen / VG

– Se, der kommer han jyplingen som tror han skal bli statsminister, sier Mestad smilende når Pettersen går forbi, og gir ham en real klem.

«Okkupert» sesong 3 * «Okkupert» var planlagt som NRK-serie etter idé av Jo Nesbø, men ble overtatt av TV 2 før sesong 1 (2015). Viaplay tok over fra sesong 2 (2017). * Sesong 1 hadde et budsjett på 90 millioner. Viaplay sier de påfølgende sesongene ligger «rundt samme nivå». * Sesong 3 blir ferdig innspilt 26. juni og kommer på Viaplay mot slutten av 2019. * Sesong 3 består av seks episoder à 45 min. * Henrik Mestad, Ane Dahl Torp, Eldar Skar, Mads Sjøgård Pettersen og Solome Emnetu spiller noen av hovedrollene. * Regissører er Erik Skjoldbjærg, Gunnar Vikene og Camilla Strøm Henriksen. * Serien fikk blandet mottakelse i Norge, men har fått positiv oppmerksomhet i utlandet. Den distribueres av Netflix utenfor Norden. Vis mer vg-expand-down

At han er ung til å spille statsministerkandidat, er Pettersen enig i.

– Jeg sa på castingen at jeg ikke var helt sikker på dette. Og det er første gang jeg har sagt det på en casting!

34-åringen som fikk Amanda for birollen i «Nord» i 2009, og i det siste har vært å se i «Lykkeland», «Amundsen» og «Wisting», fikk jobben

Han spiller Petter Bjørnstad, en tidligere skiskytter som blir statsministerkandidat når Norge skal ha sitt første stortingsvalg etter silkeoppkupasjonen av Russerne.

RIVALER: Mads Sjøgård Pettersen spiller utfordreren til Henrik Mestads rollefigur Jesper Berg, Petter Bjørnstad. Foto: Frode Hansen / VG

– Det er kjempeustabilt i Norge, og noen må inn og ordne opp, fastslår Pettersen.

– Problemet er at jeg hadde stemt på ham der selv, sier han flirende og peker mot Mestad.

– Han har dybden jeg ikke har. Jeg må satse på sjarmen.

– Hvordan var det å komme inn i en etablert serie?

– Det er kjempegøy. Rollefiguren er så kompleks. Han er en folkets mann, og skiskyter.

– Har du studert opptak av politikere?

– Ja, jeg har faktisk det. Bjørnstad er en blanding av Audun Lysbakken og Ole Einar Bjørndalen, med et lite hint av Knut Arild Hareide, sier Pettersen.

Resultatet blir å se på Viaplay mot slutten av 2019.

Publisert: 17.06.19 kl. 22:13