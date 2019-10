HBO bekrefter «Game of Thrones»-oppfølger

Den så kalte spin-off-serien har fått navnet «House of Dragons», og er basert på George R.R. Martins bok «Fire and Blood».

Plottet i serien finner sted 300 år før hendelsene i serien «Game of Thrones», og er historien om House Targaryen – forfedrene til den kjente karakteren Daenerys Targaryen, skriver The Verge.

HBO bekreftet spin-off-serien på et arrangement i forbindelse med selskapets nye strømmetjeneste HBO Max, som lanseres i mai neste år.

Ifølge Deadline er det i første omgang gitt grønt lys til ti episoder av den nye serien.

– «Game of Thrones»-universet har så mange historier. Vi gleder oss til å utforske House Targaryan, sier HBOs programsjef Casey Bloys.

Miguel Sapockhnik, Ryan Condal, George R.R. Martin og Vince Gerardis skal alle være involvert i den nye serien.

Det er ikke kjent når serien skal lanseres.

Nyheten om «House of Dragen» kommer samme dag som Deadline hevder at planene om en annen spin-off fra «Game of Thrones» er skrinlagt. Serien skulle ifølge Deadline ta utgangspunkt mer enn tusen år før hendelsene i originalserien, og ha Naomi Watts i en hovedrolle.

Fra tidligere har det vært kjent at HBO utvikler hele fem ulike «spin-off»-serier knyttet til «Game of Thrones»-universet. Det er ifølge Hollywood Reporter ikke kjent hvilke av de øvrige, bortsett fra serien med Watts som er skrinlagt, som fortsatt er under planlegging.

Publisert: 30.10.19 kl. 03:49







