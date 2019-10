KLAR FOR KRIM: Skuespiller Anders Danielsen Lie syntes krim var en utfordring, Foto: Ingvill Dybfest Dahl, VG

Anders Danielsen Lie: Drevet av prestasjonsangst

Anders Danielsen Lie sier han blir skremt av tanken på å ikke levere. Legen, skuespilleren og musikeren prøver å finne balansen mellom å velge de riktige prosjektene og å tjene nok til seg og familien.

Torsdag er det premiere på krimserien «Besatt» der Anders Danielsen Lie (40) og Anders Baasmo (43) har hovedrollene som politietterforskere som må samarbeide om å løse et mysterium da fire unge gutter blir funnet druknet i et tomt basseng.

Fakta «Besatt» * Krimserie med overnaturlige elementer fra Miso Film. * Består av åtte episoder som får premiere på Viaplay og TV3 31. oktober. * Med blant andre Anders Danielsen Lie, Anders Baasmo, Selome Emnetu og Marius Kolbenstvedt. * Rune Denstad Langlo og Eirik Svensson har regi. * Serien er skapt og skrevet av Megan Gallagher.

– Vi er nødt til å levere på spenning. Og det er en krim med en del skrekk-elementer. Så der må vi innfri, sier Danielsen Lie da VG møter ham før premieren.

– Hva blir du selv skremt av – i virkeligheten og i fiksjonen?

– Jeg blir ikke skremt av filmer, jeg er utrolig lite lettskremt der. Jeg så masse skrekkfilmer i ungdommen, men ble ikke redd for noe som helst. Nei, hva blir jeg redd av … Jeg har kanskje litt høydeskrekk og noen fobier.

UNNGÅR KLISJEER: Anders påpeker at det er «en slags klisjé i krim at et umake par blir satt til å jobbe på en etterforskning og småkrangler seg gjennom den», og sier han og Anders Baasmo (t.v.) prøvde å spille ned konflikten dem imellom. Foto: Miso Film / Viaplay

Høydeskrekk og prestasjonsangst

40-åringen tenker seg om, og forteller om da han opplevde at det ikke går an å være redd for to ting samtidig:

– Da jeg spilte inn skrekkfilmen «Skjult» med Pål Øie, skulle jeg i sluttscenen lene meg over Vøringfossen, boltet fast med en vaier, og så snu meg mot kameraet. Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle tolke rollen, så jeg var egentlig veldig redd for kameraet i det øyeblikket der. Og siden jeg var så redd for det, vant faktisk kameraskrekken. Så jeg sto utenfor Vøringsfossen uten noen høydeskrekk.

– Men med mye prestasjonsangst?

– Alle skuespillere har nok ikke masse prestasjonsangst, men mange har det, og er nok i stor grad drevet av det. Det er en motor som gjør at du gjør absolutt alt i din makt for å være forberedt nok i øyeblikket.

VIL VARIERE: Anders Danielsen Lie hevder han alltid sier han gjerne vil lage mer komedie, og håper noen snapper det opp. Foto: Ingvill Dybfest Dahl, VG

– Vil du si at du er blant dem som er drevet av det?

– Ja, ja! Kanskje det er det jeg blir skremt av. Jeg blir veldig skremt av tanken på å ikke levere. Og det høres ut som en dypt irrasjonell frykt. Men jeg tror nok det å opptre overfor mennesker og føle at du feiler eller ikke leverer, er ganske skremmende for alle mennesker. Og så er det kanskje litt ekstra skremmende for oss som er skuespillere fordi vi forventes å levere.

– Dere oppsøker det vel også?

– Ja. Og det er nok et adrenalinrush forbundet med det. Det er en overskridende erfaring - som sikkert har mye til felles med det idrettsutøvere kan oppleve.

Småbarnslivet

I rollen som Max spiller Anders en som blir fysisk og mentalt påvirket av å ha mistet et barn. Han mener det ikke påvirket ham som småbarnsfar i virkeligheten.

– Nei, ikke så veldig. Kanskje man gjør det på et ubevisst nivå. Jeg tror nok det å være forelder setter alt i perspektiv i livet. Man blir plutselig litt klokere og forstår litt mer av hva som har verdi i livet og ikke. Og det kan jo komme til nytte i arbeidet med en karakter som opplever å miste et barn. Men det er ikke sånn at jeg står og tenker på mine egne barn. For meg er skuespillerarbeid også ganske teknisk, sier han.

KJEMI: Danielsen Lie og Baasmo spilte brødre i «Koselig med peis» i 2011, og førstnevnte sier han alltid gleder seg til å jobbe med Baasmo. Han synes det er en fordel at de kjenner hverandre i virkeligheten. Foto: Miso Film / Viaplay

Han og kona Iselin Steiro (34) har to små døtre: En datter på fire år, og nummer to kom i slutten av august.

– Hvordan er livet som tobarnsfar så langt?

– Jeg synes det er fint. Men jeg føler alt jeg sier om barneliv bare er klisjeer.

– Hvordan balanserer du det med karrieren?

– Det må være vanskeligere for kvinnelige skuespillere, særlig i starten. Men det er jo et uforutsigbart yrke som frilanser og det er klart det er vanskelig, mest på grunn av lite forutsigbarhet. Jeg prøver å bli mer organisert. Jeg er så heldig at jeg har en velorganisert kone.

– Kan du lene deg litt på det?

– Det kan jeg. Vi har tatt personlighetstest begge to, og hun scorer veldig høyt på orden. Jeg tror jeg har blitt litt mer velorganisert i ekteskapet, men jeg er ikke i nærheten av henne.

Variert karriere

Siden han slo gjennom med «Herman» for snart tredve år siden, har Danielsen Lie spilt inn blant annet de kritikerroste filmene «Reprise» og «Oslo, 31. august», han har spilt i store TV-serier som «Mammon» og «Nobel», i fransk skrekkfilm («La nuit a dévoré le monde») og komedie («Allons enfants») og i Paul Greengrass’ film om 22. juli.

– Hva er strategien din for karrieren, om du har noen?

– Jeg tenker ofte «nå må det ikke være så mørkt og alvorlig hele tiden», sier skuespilleren og småler mens han tenker etter om han har noen strategi.

– Jeg tenker vel at jeg i mange år har vært ganske selektiv på hva jeg har lyst til å gjøre, og det er ikke alltid det er bærekraftig økonomisk. Det er en utfordring. Ideelt sett vil jeg at alle prosjekter jeg er med på er ting jeg gjerne kunne tenke meg å se selv. Jeg er veldig kritisk, så da kan det bli langt mellom jobbene.

PRISUTDELING: Anders Danielsen Lie og kona Iselin Steiro på Gullruten i Grieghallen i Bergen i 2017. Foto: Tor Erik H. Mathiesen / VG

Danielsen Lie smiler igjen

– Så i den grad det er en strategi, prøver jeg å jobbe med å finne en balanse mellom valgene som føles rette for meg og er økonomisk bærekraftige for meg selv og min familie. Jeg vil helst gjøre mye forskjellig.

Å spille inn krim syntes han var en stor utfordring – og han og navnebroren gjorde mye politiresearch.

– Det var krevende å jobbe med sjanger, fordi du har det doble settet med forventninger: Du må innfri de klassiske sjangerforventningene og samtidig innfri forventningen om noe nytt og originalt, fastslår han.

