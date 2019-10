UTE: Beate Slettevoll Lech rocket seg til trampeklapp fra salen, men i kveld var TV-eventyret ute

«Stjernekamp» over for Beate: – Har vært et fantastisk sirkus

I kveld var det himmel og helvete i konkurransen. For Beate Slettevoll Lech ble det en stor nedtur.

Beate Slettevoll Lech (45) var eneste gjenværende kvinne i konkurransen. Hun kjempet mot Sondre Mulongo Nystrøm (24), Adrian Jørgensen (27), Kim Rysstad (37) og Bilal Saab (19) på Fornebu i kveld.

– Det er ikke skuffelsen jeg kommer til å huske mest. Det har vært et fantastisk sirkus, sa hun til programleder Kåre Magnus Bergh (40) etter at resultatet var lest opp.

I kveld var kontrastene store. Alle deltagerne skulle fremføre to låter hver – først i sjangeren heavyrock og deretter salmer. Ronni Le Tekrø (56 år i dag) var mentor i hardrock-sjangeren, mens Helene Bøksle (38) hjalp til med salmene.

RIVALER: Adrian Jørgensen, Beate Slettevoll Lech, Kim Rysstad, Sondre Mulongo Nystrøm og Bilal Saab før kveldens kamp. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

VGs anmelder Tor Martin Bøe (42) ga terningkast gjennom kvelden. Det gjorde også VGs lesere i «Folkets røst» lenger ned i artikkelen.

Beate Slettevoll Lech med hardrock.

Samtlige deltagere fikk ros fra dommerpanelet for sine heavy-versjoner, om noen mer enn andre. Også VGs Tor Martin Bøe ble mer og mer imponert for hver låt.

Beate Slettevoll lech på scenen med salme.

Tidligere har Andrea Santiago (18), Hanne Sørvaag (39), Anette Amelia Hoff Larsen (36), Kari Gjærum (66) og Åge Sten Nilsen (49) røket ut av konkurransen.

