DØD: Peggy Lipton døde lørdag av kreft. – Vi er takknemlig for all tid vi fikk med henne, sier døtrene i en uttalelse. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

«Twin Peaks»-stjerne død

Skuespilleren Peggy Lipton som blant annet var kjent fra «Twin Peaks» er død. Hun ble 72 år gammel.

Det bekrefter de to døtrene henne, Kidada og Rashida Jones, fra ekteskapet med Quincy Jones overfor Los Angeles Times.

– Hun døde fredfylt med sine døtre og nieser ved hennes side, sier de to døtrene til avisen.

Lipton døde av kreft.

– Vi er takk nemlig for all tid vi fikk med henne, sier Kidada og Rashida Jones videre.

MED DATTER OG EKSMANN: Peggy Lipton (t.h) var gift med musikkprodusenten Quincy Jones fra 1974 til 1990. I midten en av parets døtre, Rashida Jones. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Lipton fikk i sin tid en Golden Globe statuett for sin tolkning av rollen som Julie Barnes i serien «The Mod Squad». For mange norske TV-seere er hun også godt kjent fra den klassiske dramaserien «Twin Peaks».

Men hun slo igjennom som modell allerede som 15 åring. 19 år gammel gjorde hun sin TV-debut i miniskjørt og med bar mage på et tidspunkt hvor amerikansk TV fortsatt handlet mye om serier som «Krutrøyk».

Det vakte oppmerksomhet og Lipton ble fort et moteikon. Samtidig fikk vel så mye oppmerksomhet da hun som ung hvit kvinne giftet seg med den fargede musikkprodusenten Quincy Jones i 1974.

TWIN PEAKS: – Twin Peaks var en helt annen måte å tenke TV på. Det er det fremdeles, mener vår anmelder om nye Twin Peaks i 2017. Her ser vi Madchen Amick (t.v.) og Peggy Lipton i en scene. Foto: Suzanne Tenner / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg så aldri på meg selv som trendsetter på noen måpte. Vi jobbet hele tiden – og berømmelsen gjorde snarere at jeg trakk meg unna – og ble helt paranoid. Jeg hadde ingen formening om hvordan jeg skulle forholde meg til pressen. Jeg var så ung og det var virkelig tøft for meg, fortalte Lipton i et intervju med Los Angeles Times i 1993.

