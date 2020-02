«BLING» FOR ALLE PENGA: Adam Sandler i «Uncut Gems». Foto: Netflix

TV-filmanmeldelse «Uncut Gems»: Hardkokt og håpløs

«Bling gone bad»: Gangstere, hip hop-ere, basketballspillere og – jøss – Adam Sandler.

KRIMDRAMA

«Uncut Gems»

USA. 15 år. Regi: Bennie Safdie og Josh Safdie

Med: Adam Sandler, Julia Fox, LaKeith Stanfield, Kevin Garnett, The Weeknd

Premiere på Netflix 31. januar

Langfilmene de produserer under eget tak er oftere enn ikke forstemmende svake. Men Netflix fortsetter å kaste kontanter etter prosjekter som er initiert i den tradisjonelle filmbransjen, og som kan ha godt av bredere distribusjon enn det kinosystemet kan tilby.

Strømmegiganten nøyer seg ikke med å lage televisuelle sovepiller for en verden som helst vil slippe å bestige dørstokkmila. De vil ha status og statuetter også.

UAPPETITTELIG MANN: Adam Sandler i «Uncut Gems». Foto: Netflix

Nå ble det ingen Oscar-nominasjoner på «Uncut Gems», slik mange hadde trodd. De unge Safdie-brødrenes nye film bidrar uansett med noe Netflix sårt trenger. Nemlig troverdighet, sågar en slags «uavhengig» troverdighet.

«Uncut Gems» er i likhet med forgjengeren «Good Time» (2017) «gritty» greier. Vår helt er igjen en desperat mann som utkjemper en kamp mot klokken.

Denne gangen heter han Howard Ratner (Sandler), og er en smykkehandler i New Yorks overveiende jødiske diamantdistrikt. Han har spesialisert seg på «bling», og basketballspillere og hip hop-ere utgjør kundegruppen (idrettsmannen Kenny Garnett og popartisten The Weend spiller begge seg selv).

JUVELER FOR STJERNENE: Kevin Garnett, LaKeith Stanfield og Adam Sandler i «Uncut Gems». Foto: Wally McGrady / Netflix

«Howie» har et yrke, et liv og en familie som ikke er særlig imponert over ham, og er således ikke et akkurat et luftmensch (jiddisch for en drømmer uten midler). Men han er sannelig noe av en schmuck. Gambler og allround fuck-up. Han skylder penger og har torpedoer i hælene.

Han innbiller seg at en opalstein han har importert fra Etiopia skal løse alle problemer. Og tar feil, fryktelig feil. Han låner ut opalen til Garnett, som adopterer den som en slags talisman. For Howie utløser dette Murphys lov: Alt som kan gå galt, går galt.

KVINNE I EN MANNSVERDEN: Julia Fox i «Uncut Gems». Foto: Julia Cervantes / Netflix

Brødrene Safdies filmer spruter av en skitten energi som er veldig New York før disneyfiseringen. Veldig Martin Scorsese (han er produsent her), og med en estetikk som er VHS-kassett fra tidlig 1980-tall. For ikke snakke om et lydspor som er pur Vangelis/Tangerine Dream.

«Uncut Gems» har mye til felles med både «The King Of Comedy» (1982) og ikke minst «After Hours» (1985). Den er intens, frenetisk, sentralstimulert. «Joker» forsøkte seg på det samme, men hadde dessverre ikke én intelligent tanke i hodet.

HIP HOP-ESTETIKK ANNO 2012: LaKeith Stanfield in «Uncut Germs». Foto: Netflix

«Uncut Gems» utspiller seg i en mannsverden, og kommer ikke til å bli husket for sine velskrevne kvinneroller. Kvinnene her er enten masete koner (Idina Menzel) eller unge elskerinner med tatoveringer på rumpa (Julia Fox). Hva sistnevnte ser i Howie er uklart. Bortsett fra gratis innkvartering i leiligheten hans på Manhattan da.

DET SKITNE MANHATTAN: Adam Sandler i «Uncut Gems». Foto: Julia Cervantes / Netflix

Adam Sandler – med tenna på tørk – har fått mye skryt for innsatsen i hovedrollen, kanskje spesielt av kritikere som har glemt ham i «Punch-Drunk Love: Svimle hjerter» fra 2002. Han gjør godt fra seg her, som en dypt uappetittlig mann man uansett makter å mønstre en viss sympati for. Geskjeften som seriøs skuespiller kan komme godt med nå som Sandlers komedier er blant de verste som lages noe sted i verden.

Ingen gla’-film, nei. Hardkokt og nokså håpløs. Men den er god, og treffer blink i miljøskildringene: «Uncut Gems» er, såvidt jeg kan forstå, innforstått i sin omgang med både juvelbransjen og hip hop-verdenen (anno 2012). Navn å holde øye med, disse Safdie-brødrene.

Publisert: 01.02.20 kl. 15:17

