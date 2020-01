Herman Tømmeraas er singel og aktuell i ny Netflix-serie. Foto: Kyrre Lien/VG

«Skam»-Herman bekrefter brudd: – Tungt når ting ikke funker

OSLO (VG) «Skam»-skuespilleren er nå aktuelt i nok en ungdomserie. Netflix-serien «Ragnarok» har verdenspremiere 31. januar.

«Skam»-stjernene Herman Tømmeraas (22) og Theresa Frostad Eggesbø (22) spiller søsken i den nye Netflix-serien «Ragnarok». De kjente ikke stort til hverandre fra før, men nå har de virkelig fått dyrket skuespillerkjemien.

– Du jobber deg nok også litt videre, for du er jo en kjempedyktig skuespillerinne, men du er også en så flink musiker, sier Tømmeraas til Eggesbø.

Hun har nemlig fått en av sine låter inn «Ragnarok»-universet. Den kommer i episode tre av sesongen.

– Det er kjempekult, synes jeg, svar Eggesbø.

De to forteller om den gode kjemien mellom dem på settet. Denne kjemien er tydelig også under intervjuet, men de sier at de ikke henger sammen noe særlig på fritiden.

– Da vi var i Odda, innspillingstedet, så hang vi mye sammen. Men hjemme er det så mye forskjellige prosjekter på oss, forteller Tømmeraas.

Da VG intervjuet Tømmeraas i sommer, kunne han fortelle at han var godt fornøyd i forholdet med farmen-stjernen Amalie Snøløs.

Det var Se og Hør som først meldte om kjendisparets brudd. Nå har likevel VG fått det bekreftet fra Tømmeraas.

– Men er du singel, Herman?

– Ja, jeg er singel.

Eggesbø har studert musikk på Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA). Flere av hennes låter har handlet mye om kjærlighetssorg og knuste hjerter.

– Nå har jeg skrevet en EP som kommer ut snart, hvor den pakken med kjærlighetssorg bare måtte bli ferdig. Nå er jeg et sted hvor jeg er trygg og tilfreds med bare meg, forklarer Eggesbø.

– Hva med deg, Herman? Har du hatt kjærlighetssorg?

– Det er alltid tungt når ting ikke funker, men jeg har vært mye med venner og familie, og alt er fint, svarer Tømmeraas.

Nå gleder de skuespillerne seg veldig til «Ragnarok» blir å se på streaming-tjenesten Netflix.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier Eggesbø.

«Ragnarok» er en norskspråklig Netflix-serie med en ung rolleliste. Serien beskrives som et oppvekstdrama bygget rundt norrøn mytologi, men som Netflix mener har en ny og overraskende vri. Historien utspiller seg i den fiktive bygda Edda, «midt i den storslåtte norske naturen».

Språket er norsk i serien som produses av det danske produskjonsselskapet SAM Productions.

I de store rollene finner man:

David Stakston (20) i rollen som Magne (kjent fra «Skam»)

Jonas Strand Gravli (28) i rollen som Laurits (kjent fra filmen «Amundsen»)

Theresa Frostad Eggesbø (22) i rollen som Saxa (kjent fra «Skam» og «Kometen)

Herman Tømmeraas (22) i rollen som Fjor (kjent fra «Skam» og «Semester»)

Emma Bones (20) i rollen som Gry (kjent fra «Heimebane)

Også mer erfarne skuespillere blir å se i serien: «Skam»- og «Heimebane»-stjerner til ny Netflix-serie

