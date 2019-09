ANSPENT: Hanna Hovland (t.v.) og Miriam Sandvik er så langt de argeste rivalene. Her i mandagens duell. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

«Jakten på kjærligheten» ender med catfight i bassenget

Hanna Hovland (23) kom inn senere enn de andre frierne, men sørget raskt for å ta aller mest plass. Det falt rivalene tungt for brystet.

Mens de øvrige frierne var gjennom vanlig «speed-date» med bonden, var Hanna forhindret på grunn av eksamen i Bergen. Dermed måtte hennes første møte med André Johansen (22) skje via PC og Skype. De andre kvinnene hadde hatt to dager på å bli kjent med hverandre og «sondere terrenget» før Hanna ankom Oslo – like før den første utvelgelsen.

– Kanskje er det fælt å si, men har jeg bestemt meg for noe, så skal jeg ha det. Jeg går «all in», sier Hanna til VG.

Hun vet at hun brøytet seg vei da hun kom inn, og at andre de syntes hun var i overkant «på».

– Sånn er jeg som person. Det har jeg levd med i 23 år. Når man er så mange jenter om én gutt, kan man ikke holde tilbake. Mange av de andre jentene sa ikke et ord. Vil man komme gjennom, må man «gutse» på ekstra.

I mandagens episode av «Jakten på kjærligheten» tilspisser konkurransen seg mellom alle bøndenes friere, og særlig i leiren til André blir det anstrengt – nettopp på grunn av Hanna.

– For meg var det ekstremt viktig å stikke seg frem, så sånn måtte det bli, flirer Hanna.

Ida Rise (24) innrømmer på skjermen at det var en «strek i regningen at en så pen jente plutselig kom inn», mens Miriam (22) frustrert betror til kamera at «Det er jo noen, som hvis de ikke hadde vært her, hadde ting kanskje vært litt enklere. Noen tar litt mer plass enn andre».

Miriam var den som André tidligst ga inntrykk av var en stor favoritt. Han forklarte etter speed-daten at han var lamslått av hennes vakre øyne.

– André og jeg snakket mye etter vårt første møte, og jeg følte vi hadde god kjemi – at det var han og jeg som hadde mest kontakt. Men da hadde jeg ikke møtt Hanna. Hun er veldig pen og søt, så det er klart man blir bekymret. Jeg er ikke selv så frempå som henne, sier 22-åringen til VG.

«PÅ»: Hanna Hovland var ikke redd for å nærme seg bonden André Johansen, på tross av skepsisen fra de andre. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Ikke overraskende er det Miriam og Hanna som havner i hardest kamp under gruppe-daten mandag, der kvinnene skal «slåss» på oppblåsbare pølser i basseng. Da tar Hanna styring og bestemmer at den som vinner og klarer å få den andre til å falle av, vinner en aleneprat med André.

– Vanligvis er det bonden eller produksjonen som bestemmer premiene, du tenkte ikke på at du kunne bli FOR dominerende?

– Jeg hadde lyst til å bestemme det med daten. Det var nå vi hadde sjansen til å markere oss, og for meg var det veldig viktig å ta den seieren. Det var ikke snakk om å tape. I hvert fall ikke når det handlet om André, svarer Hanna.

Det TV-seerne ikke ser, er at Miriam ramler av nærmere 20 ganger før de får startet kampen, hvorpå Hanna eplekjekt utbryter:

– Skulle tro jeg hadde ridd hele livet!

I virkeligheten er det Miriam som er rutinert rytter. I 2014 ble hun verdensmester i westernridning i Texas.

– Sånn sett burde jeg jo hatt et fortrinn, sier hun til VG.

Hanna på sin side forklarer at ridekommentaren falt nettopp fordi hun visste at Miriam var rytter.

ALLE: F.V.: Miriam Sandvik, Signe-Christine Froberg Lillerud, Ida Rise, André Johansen, Ida Sofie Granhaug, Hanna Hovland og Siri Skramstad. Foto: UNN GRETHE BERGE/TV 2

Til slutt fant de ut at Hanna hadde mindre luft i sin pølse, og at Miriam måtte tappe luft ut av sin. Først da ble det jevn kamp.

– På en måte er ikke programmet en konkurranse, men på en måte blir det likevel det. For meg var det svært viktig å vise at jeg hadde noe der å gjøre, sier Hanna, som er lærerstudent.

Miriam, som til daglig eier en hundebutikk og driver hundebarnehage i Oslo, sier at hun ikke var forberedt på den høye konkurransefaktoren.

– Jeg visste ikke at vi jentene skulle ende opp som så store rivaler.

– Hvordan synes du André taklet situasjonen?

– Skal jeg være helt ærlig, synes jeg han var litt dårlig til å se alle.

André på sin side mener det er lettest å se dem som byr på seg selv. Han berømmer Hanna for at hun turte å være så tøff, til tross for at hun ikke hadde blitt kjent med de andre.

– Jeg var jo ute etter en jente med bein i nesa. At hun selv bestemte premie i vannkampen, syntes jeg bare var fantastisk. Det er bra å gi gass fra første stund. Mange av de andre var beskjedne og tilbakeholdne, sier bonden til VG.

Ifølge TV 2 er det ikke hverdagskost å se friere konkurrere i badetøy for å fange oppmerksomheten til en bonde.

– Men når man har med friere i 20-årene som er spontane, uredde og har et sterkt konkurranseinstinkt, kan alt skje, sier pressekontakt Unn Grethe Berge.

I snitt 370.000 seere følger serien, der det i år bare er unge bønder med, i alderen 23–37. Tilfeldigvis var de de som fikk flest brev i år.

– Vi merker at flere unge denne gangen følger med både på lineær-TV og i sosiale medier. Det er en trend vi er fornøyd med, sier Berge

Først neste mandag blir det klart hvilke friere som får bli med bøndene hjem på gårdene.

