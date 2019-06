NYTT PROGRAM: Atle Antonsen på TVNorges høstlansering. Foto: Solberg, Trond

Atle Antonsen gjør programledercomeback

Til høsten blir han allmektig hersker i det nye humorprogrammet «Kongen befaler», og skal i hvert program dele ut absurde praktiske oppgaver og utfordringer til kjente komiker-kolleger.

Atle Antonsen fronter det kanalen selv betegner som det humorspekkede, fysiske gameshowet «Kongen befaler».

Med komiker Olli Wermskog som assistent utfordrer de to Bård og Vegard Ylvisåker, Calle Hellevang-Larsen, Maria «Piateed» Stavang og Siri Kristiansen i tant og fjas..

– Jeg gleder meg til å se hva denne gjengen egentlig er god for. Hvordan går de frem for å fylle et eggeglass fortest mulig med tårer? Eller hva med å sjekke hvem av dem som er flinkest til å underholde ordføreren i Karasjok? Jeg skal virkelig legge meg i selen for å finne de mest idiotiske utfordringene, og jeg skal være knallhard når jeg bedømmer hvor fjollete de blir løst av denne gjengen, sier Atle Antonsen.

Antonsen har medvirket i flere ulike TVNorge-programmer, men den siste tiden mest som skuespiller. Han var den litt usympatiske Toffen i Jul i Blodfjell, hadde hovedrollen i NAV, har spilt rollen som Bent i både Nissene på låven og Nissene over skog og hei, og han har medvirket i flere episoder av Brille - ledet av Harald Eia.

– Vi er veldig glade for at Atle skal tilbake på skjermen hos oss igjen. Atle er en fremragende humorist og jeg tror dette konseptet passer ham ypperlig, sier Eivind Landsverk, nordisk programdirektør i Discovery Networks.

