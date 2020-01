KOMMER PÅ SKJERMEN: Emilie Nereng. Foto: Line Møller

Emilie Nereng får eget TV-program

Debuterer som programleder på Matkanalen.

Den forhenværende bloggeren, sist sett i tetsjiktet på «Skal vi danse», melder på Instagram at hun er klar med fem episoders program på Matkanalen, via TV og Snapchat.

Nereng bruker primært sin Instagram til å vise frem sunn mat hun liker, og dette blir også hovedfokus i serien, som starter 18. januar.

«Jeg har fokus på sunn hverdagsmat som er proppfull av fullkorn, frukt og grønnsaker, og alt skal selvsagt smake digg og ikke være altfor stress å lage ❤️», skriver 24-åringen.

I 2019 fullførte Nereng en bachelor i ernæring.

– Jeg gleder meg til å endelig få se meg selv som programleder, det har jeg hatt en drøm om lenge og har vurdert om jeg skulle lage et program selv og legge det ut på YouTube. Men det medfølger blant annet en stor redigeringsjobb. Så det at jeg får et matprogram gjennom en proff produksjon er veldig stort for meg, sier Nereng til TV2.

Publisert: 10.01.20 kl. 16:40

