SKÅL FOR BARNA, DE ER FREMTIDEN: Hugh Jackman og Allison Janney i «Bad Education». Foto: JoJo Whilden / HBO Nordic

Filmanmeldelse «Bad Education»: Utdannelse for enhver pris

De svindlet skattebetalerne for 11 millioner dollar. Men de gjorde det «for barnas skyld».

Nå nettopp

«Bad Education»

Amerikansk satirisk drama

På HBO Nordic søndag 26. april

Regi: Cory Finley

Med: Hugh Jackman, Allison Janney, Welker White, Annaleigh Ashford

Skoleinspektør Frank Tassone (Jackman) på Roslyn High School på Long Island i New York, er en høy ansett mann i lokalmiljøet. Han er dedikert til jobben sin, en sånn type som husker navnene til alle elvene han noensinne har vært i kontakt med.

Han er dessuten en stilig fyr. Kjører fine biler, har en garderobe full av dyre dresser, tar en og annen ansiktsløftning for å holde seg ung og attraktiv. Tvinger i seg en svart smoothie hver dag, som åpenbart smaker pyton. Alt for helsen.

SKOLESTYRE- OG STELL: Hugh Jackman og Ray Romano i «Bad Education» Foto: HBO Nordic

Foreldrene til elevene på skolen liker ham svært godt. For det første kan han være behjelpelig med å få inn barna deres inn på prestisjeuniversitetene. For det andre, og kanskje vel så viktig: Gode skoler tiltrekker seg bemidlede foreldre. Bemidlede foreldre sørger for at eiendomsprisene holder seg høye. What’s not to love?

Det er Rachel (Geraldine Viswanathan), journalist i skoleavisen, som begynner å snoke i regnskapene. Hun oppdager en rekke fakturaer fra ikke-eksisterende entreprenører, og værer straks en større underslagsskandale.

Franks assistent, den like hardtarbeidende Pam Gluckin (Janney), er den første som faller. Så er det i gang. Hele 11 millioner dollar ble borte fra den offentlige skolen Roslyn i overgangen mellom 1990- og 00-tallet, i det som er en historie basert på virkelige hendelser. Denne filmens regissør, Cory Finley, gikk selv på skolen.

«HVORFOR ER DE UTE ETTER MEG?»: Hugh Jackman undrer på om han egentlig har gjort noe så veldig galt i «Bad Education». Foto: HBO Nordic

Det er nøyaktig en slik fortelling som gjør seg godt til en TV-film. «Bad Education» nyter dessuten svært godt av skuespillerprestasjoner på et nivå som ligger langt over det filmer laget for skjermen, og altså ikke lerretet, vanligvis kan skilte med.

Allison Janney er, som alltid, glimrende og en smule avskrekkende. Ray «Alle elsker Raymond» Romano er også på ballen, i en mindre rolle. Det er dog den uhyre allsidige Jackman som bærer filmen på sine elegant kledde skuldre, og hele tiden minner oss om at denne historien nok er komisk, men også tragisk.

TRYKKET STEMNING PÅ LÆRERVÆRELSET: Hugh Jackman, i midten, og Ray Romano, til venstre, i «Bad Education». Foto: HBO Nordic

Hans Tassone klarer å innbille seg selv at han er en velmenende mann. En mann som verden har ignorert for lenge. For hvem husker egentlig en lærer etter at barnet deres har forlatt skolen? Ikke de utakknemlige foreldrene, i hvert fall. Ikke alltid elevene selv en gang. Er det ikke bare rett og rimelig at også Tassone får sin belønning? Han har jo «et ansikt som gjenspeiler fremgang», slik han selv uttrykker det.

En vellaget og ytterst velspilt film, er det, en slags mindre giftig søsterfilm til Alexander Paynes småklassiske korrupsjonssatire «Election» (1997). Og dessuten dagsaktuell i en tid når vi snakker mye om jobber som er kritiske for samfunnet, og for en gangs skyld peker på de riktige yrkesgruppene – skoleverkets menn og kvinner deriblant.

Publisert: 26.04.20 kl. 18:56

