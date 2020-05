SKUFFET: Jonis Josef er svært skuffet over at NRK legger ned «Kongen av Gulset». – Vi har fått til utrolig mye – for utrolig lite, og at dette prosjektet er et av de første som ryker, finner jeg utrolig skuffende, sier han Foto: Emmaline Sophie Hekneby / VG

Legger ned «Kongen av Gulset»

NRK besluttet tirsdag å legge ned «Kongen av Gulset», blant annet på grunn av corona-situasjonen. Dermed blir det ingen sesong tre. «Kongen» selv er svært skuffet.

– Det er svært skuffende. Det er noen punkter du må krysse for å få suksess i NRK. Du må treffe en målgruppe, være bra på tallsiden og være et nytt og frisk tilskudd, sier Josef Jonis til VG.

Seertallene for sesong to viser at i snitt er det totalt sett 206.000 som har sett hver episode av «Kongen av Gulset». Naturlig nok er det langt flere som har sett serien via strømme-kanalen NRK TV enn på lineært TV, henholdsvis 186.000 og 20.000.

les også Jonis Josef: – Løy meg inn på drømmescenen

– Det er alltid kjipt å si farvel til serier og karakterer man har blitt glad i. Samtidig vil andre karakterer og andre serier startes. Særlig skal NRK P3 gi publikum profiler, karakterer og historier unge kan kjenne seg igjen i som underholder, utfordrer og som tar mangfoldet i samfunnet på alvor, skriver redaksjonssjef TV for NRK P3, Ingjerd Østrem Omland i en mail til VG.

Hun skriver videre at NRK P3 er nødt til å velge bort noe innhold for å utvikle nytt innhold.

– Coronasituasjonen påvirker også NRKs produksjoner og mulighetene vi har. Alt henger sammen, skriver hun videre.

– Jeg har forståelse for NRKs synspunkter, men som serieskaper vil jeg jo gjerne avslutte prosjektet mitt, sier Jonis Josef.

I en oppdatering på Instagram legger han heller ikke skjul på at han er spesielt skuffet med tanke på at det er corona-situasjonen som også ligger til grunn for avgjørelsen:

– Vi har fått til utrolig mye – for utrolig lite, og at dette prosjektet er et av de første som ryker, finner jeg utrolig skuffende. Spesielt mtp hvor langt vi hadde kommet med manus, og hvor mange kule planer vi hadde for siste sesong, skriver han videre på Instagram.

Men selv om han er «veldig skuffet» er han også takknemlig over mottagelsen serien har fått – og slik avslutter han innlegget sitt:

– Ikke i mine villeste drømmer hadde jeg trodd at en serie en oppvekst på Gulset skulle vise seg å være en opplevelse så mange kjente seg igjen i. Jaja, vask henda, folkens!

Serien ble sendt første gang på NRK våren 2019. Serien er en fiksjonalisert fremstilling av oppveksten til serieskaper Jonis Josef i drabantbyen Gulset i Skien. Serien ble for det året tildelt Gullrute-pris for «Årets nyskapning».

– «Kongen av Gulset» tar på en spenstig og moderne måte opp arven etter «Lille Lørdag», skrev for eksempel Dagbladets anmelder – og ga serien terningkast fem.

Aftenposten var også svært fornøyd med sesong to av serien og skrev blant annet: «Kongen av Gulset» dukker ikke unna tabuer, men tør å sparke i alle retninger og mot alle typer voksne. Det er modig og prisverdig gjort.

VG har ikke anmeldt «Kongen av Gulset».

Publisert: 06.05.20 kl. 13:14

