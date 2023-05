OVERGANG: Else Kåss Furuseth får ny jobb hos Warner Bros. Discovery

Else Kåss Furuseth slutter i NRK – går til TVNorge

Else Kåss Furuseth (42) mistet «Kåss til kvelds» på NRK. Nå får hun nytt og eget talkshow på TVNorge.

Komiker og programleder Else Kåss Furuseth kommer tilbake til TVNorge, etter tre år hos NRK.

– Vi har store planer for Else på TVNorge og er utrolig glade for at hun kommer tilbake til oss, sier sjefredaktør i TVNorge, Magnus Vatn.

Da hun tidligere var i TVNorge, jobbet hun blant annet med «Mandagsklubben» og programserien «Else om: Selvmord».

Nå skal hun få sitt eget talkshow på TVNorge, samt medvirke i flere humorprosjekter.

– Etter flere gode og lærerike år i statskanalen, så var dette en mulighet det var vanskelig å si nei til. Jeg har hatt givende samtaler med folkene i TVNorge om fremtiden, og ikke minst om eget talkshow – som alle vet at jeg elsker. TVNorge har en humorsatsing som det er utrolig spennende å være en del av, sier Else Kåss Furuseth i en uttalelse.

I tre år var hun programleder for talkshowet «Kåss til kvelds» sammen med Markus Neby hos statskanalen, men i februar kom nyheten om at det var slutt for programmet.

– Jeg skammer meg over at vi er litt lei oss. Det er bare at vi gjerne skulle ha fortsatt, det legger vi ikke skjul på. Vi ønsker å spre glede. Sånn er det å bli dumpa, man må bare telle til ti, sa Furuseth til VG.

Nå får hun altså nye talkshow-muligheter.

– Det er for tidlig å si noe om nøyaktig hva vi planlegger, og vi skal bruke tid på å utvikle noe som kler både henne og TVNorge. Else er et unikum. Hun har en arbeidskapasitet av en annen verden, et varmt hjerte og en av Norges morsomste hjerner, sier sjefredaktør Vatn.

– Nå gleder vi oss til å forme noe strålende sammen med henne, og så ser vi ikke bort fra at hun også dukker opp i noen av våre andre satsinger om ikke så brått. Det eneste det ikke er noen tvil om, er at det er en fest å jobbe med Else, og det er en fest å se henne på TV. I dag er vi veldig, veldig glade.

For tiden er Kåss Furuseth aktuell med livsstilsserien «Helsekost Furuseth» på NRK, som for øvrig fikk terningkast fem av VGs anmelder.