Jennifer Coolidge takker Ariana Grande: − Var i ferd med å flate ut

Jennifer Coolidge (61), aktuell i «The White Lotus», er strålende fornøyd over å ha fått fart på karrieren igjen.

Publikum kjenner henne kanskje aller best som «Stifler’s mom» i «American Pie»-filmene (1999–2012), men Coolidge har figurert i over 100 filmer og serier siden oppstarten i «Seinfeld» i 1993.

Kinogjengerne husker hennes også fra «Lovlig Blond»-filmene, som er den indirekte årsaken til forbindelsen mellom Coolidge og popstjernen Ariana Grande (29). Mer om det lenger ned i artikkelen.

I et intervju med Entertainment Weekly forteller Coolidge at hun gir popartisten æren for at hun selv seiler i så stor medvind om dagen.

Musikkvideo-rolle

Etter at Ariana Grande brukte Coolidge i en musikkvideo i 2018, har det nemlig bare gått oppover, mener skuespilleren.

– Jeg er nysgjerrig på om du vet at når folk spør meg om hvordan livet mitt har forandret seg, så mener jeg at det startet med at du spurte om jeg ville være med i «Thank U, Next», sier Coolidge til Grande – som også er med i bladintervjuet.

– Ja, jeg fikk være med i «The White Lotus», men jeg mener virkelig at det skjedde på grunn av deg, sier 61-åringen.

POPSTJERNE: Ariana Grande, her i Los Angeles i 2018.

Grande respondere med at det «er noe av det mest usanne hun har hørt i hele sitt liv», men Coolidge står på sitt

Skuespilleren er fast bestemt på at alle de nye tilbudene hun har fått siden 2018, er på grunn av Grandes musikkvideo, som har over 740 millioner visninger på YouTube.

– Og det synes jeg er ganske kult. Jeg var i ferd med å flate ut på et vis, og du fikk fart på sakene for meg igjen. Jeg vet du er en veldig ydmyk person, men jeg ønsker å takke deg, sier skuespilleren.

Årsaken til at Coolidge og Grande møttes i utgangspunktet, var at Grande stilte opp i en «Lovlig Blond»-parodi hos talkshow Jimmy Fallon i 2018, der hun imiterte nettopp Coolidges rollefigur Paulette Bonafonté.

Coolidge ble imponert over det hun så, og en venninne overtalte henne til å sende en skrytemelding på Instagram.

Filmstjernen hadde imidlertid ikke regnet med å få svar fra artisten, som da hadde 260 millioner følgere. Men Grande, som nå er oppe i 343 millioner Insta-følgere, svarte Coolidge.

– Og før jeg visste ordet av det, var jeg på vei til huset hennes for å prøve kostymer til «Thank U, Next», forklarte Coolidge, da hun selv besøkte Fallons TV-studio i januar.

PRIS: Jennifer Coolidge med EMMY-trofeet for sin innsats i «The White Lotus» i Los Angeles i september.

Siden 2018 har Coolidge vært å se i en rekke serier og filmer, deriblant «The Watcher», «Promising Young Woman» og «Royalties», samt to sesonger av den nevnte seermagneten «The White Lotus» på HBO.

Coolidge spiller for øvrig i fjorårsfilmen «Bjelleklang», den første julefilmen på Netflix om homofil kjærlighet.

