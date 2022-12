STUNT-KJENDIS: Johnny Knoxville, her på en premiere i Los Angeles i september.

Johnny Knoxville saksøkt etter grov spøk

Håndverkeren som rykket ut til et hjem for å utføre en jobb, skal ufrivillig ha endt opp i et ellevilt stunt.

«Jackass»-stjernen Johnny Knoxville (51) er kjent for sine ekstreme stunt, men dette aktuelle opptrinnet falt altså ikke i god jord.

TMZ omtaler rettsdokumenter, der det kommer frem at en håndverker som ble tilkalt for å reparere en elektrisk dimme-bryter, i stedet endte opp med det han beskriver som et mareritt.

Saksøker hevder at strømmen gikk bare minutter ut i oppdraget, og at en jente på om lag ti år plutselig dukket opp og beskyldte ham for å ha tatt livet av ponnien hennes.

Jenta forklarte at ponnien var tilkoblet respirator i et annet rom, og at håndverkeren hadde kuttet strømmen som holdt dyret i livet.

Saksøker hevder at han også ble vist rommet der ponnien lå, men det kommer angivelig ikke frem av rettspapirene om dyret levde eller var død.

Pose med hvitt pulver

Midt oppe i det hele skal håndverkeren ha sett at bilen hans var i ferd med å bli tauet bort. Men da han ville ringe politiet, skal han ifølge søksmålet ha blitt opplyst om at det ikke var særlig lurt, fordi det var kokain i bilen.

Eieren av huset, som saksøker hevder var en skuespiller, skal ha vist frem en pose med hvitt pulver.

Til slutt skal Knoxville ha kommet frem og avslørt at det hele var en spøk.

Men håndverkeren lo altså ikke. Han har nå gått rettens vei, fordi han mener seg utsatt for stress, angst, bekymring og det han frykter kan være svekket omdømme.

Saksøker hevder også at han ble tilbudt penger av Knoxville for «deltagelsen».

Johnny Knoxville, eller Philip John Clapp – som han opprinnelig heter, har ikke kommentert søksmålet.

