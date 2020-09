ÅRETS BUKETT: Programleder Mads Hansen med deltagerne i sesong 16. Foto: Espen Solli / TV 2

TV-anmeldelse «Farmen»: Gøy på landet igjen

Slike kjendiser har de ikke i byen.

«Farmen», sesong 16

Realityserie

Sendes tirsdag, onsdag og søndag på TV 2

Programleder: Mads Hansen

Trenger vi egentlig mer «Farmen» etter 16 sesonger og like mange samtidige realityserier? Eller sagt på en annet måte: Finnes det egentlig nok balanserte hissigpropper i landet med varierende gårdskompetanse som også vil være på TV?

SNADDE: Raymond Røskeland er utvilsomt årets karakter i «Farmen». Foto: Alex Iversen/TV 2

Det er selvsagt avhengig av to ting: Deltagerne og programlederen. Den profesjonelle først: Mads Hansen er en naturlig nedtonet autoritet som ny programleder. Litt masete når han prøver å lage et lite humorinnslag. Til å være det første store programmet multitalentet har eneansvar for, er jobben ryddig håndtert.

Deltagerne er nydelig spilt opp mot hverandre. I alle fall de man blir kjent med i de tre første programmene.

SPENNING: Wiktoria Rønning og Kjetil Kirk har muligens noe mer på gang enn bare et samarbeid om å sage plank. Foto: Alex Iversen/TV 2

Raymond (36) fra Osterøy blir vi alle fall godt kjent med. Den mohawk-klippede anleggsarbeideren med hipster-pipe går hardt ut med noen bratte uttalelser om at man ikke kan drive gård uten kvinnfolk («Noen må jo lage mat»).

Har vi ham da? Nei, på ingen måte. Raymond viser seg å være en rettfram kar som fremstår like åpen og varm som han er arrogant. Ikke redd for å gi beskjed med kraftuttrykk som får Helge Jordal i «Orions Belte» til å høres ut som en prest.

Heldigvis har «Farmen» også med en prest. Loddefjordingen Thor (26) er redd for å bli oppfattet for gladkristen, men håper å fremstå som en tydelig Jesus-entusiast. Thor velsigner dem som vil det om kvelden. Fantastisk positiv.

De kvinnelige deltagerne får ikke like mye rom i starten. Men Karianne (27) fra Fosnavåg er en humørentusiast som klarer å finne alternative inntektskilder. Inger Cecilie (47) fra Halden er hestebonde og lektor – og kan drive gård. Det holder hun godt kjeft om. En passe god skuespiller, som tenker spill hele veien. Er på «Farmen» for å vinne.

Det er også Jostein (58) fra Hobbøl. Kenneleieren lanserer tidlig seg selv for å bli storbonde, og er den som kommer i den første store konflikten. Blir fort sur på folk som ikke kan noe, og har vedskjulsamtaler om at «jentene får holde seg til gryter og kjeler og melking av ku.»

HEST: Sindre Nyeng har medfødt hestekompetanse. Det kan fint bli en fordel. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selve programmet virker kjappere og kvikkere enn tidligere. Uthalingen av spenningsnivået, den intense klippingen av ansikter, oversiktsbilder og stigende musikk. For eksempel når man skal bygge til tvekamp har for lengst passert det parodiske. Her kan gjerne programskaperne prøve på noe nytt, selv om formen er så inngrodd at jeg er litt usikker på hva.

Produksjon og personer som sådan er uansett av høy og underholdende kvalitet. De som tror «Farmen» nå er best med kjendiser, må revurdere eventuelle fordommer mot vanlige folks underholdningsverdi. Den er fremdeles enorm.

Anmelderen har sett de tre første episodene.

Publisert: 27.09.20 kl. 16:57

