KJÆRESTER: Komiker-kollegene Maria Stavang og Magnus Devold bekreftet på instagram at de er i et forhold,

Bekrefter at de er i et forhold

Komikerne Maria Stavang (25) og Magnus Devold (33) bekreftet søndag at de er i et forhold.

Det gjorde de på sine respektive instagram-kontoer hvor hun skrev «Tok trikken med typen i helgen» med et bilde av Magnus Devold på trikken. Han på sin side skrev «Tok t-banen med dama i helgen».

Det var Dagbladet som først omtalte bekreftelsen avforholdet mandag morgen, men Se og Hør hadde allerede skrevet i begynnelsen av september at Stavang og Devold var i et forhold, men uten at de da bekreftet det selv.

Komikeren Magnus Devold er blant annet kjent fra flere TV-programmer på TVNorge, blant annet fra serien «Kjør meg til OL», hvor han i 2017 haiket fra Norge til Sor Korea i forbindelse med OL i 2018.

Denne høsten blir både Maria Stavang og Magnus Devold å se i TVNorge-programmet «Kongen Befaler».

Hun har også blant annet medvirket i showet «Rikets Roast» på Sentrum Scene.

Dagbladet skriver at bekreftelsen på forholdet kommer etter at rykter om at Devold og Stavang skal ha blitt et par spredte seg i rekordfart i Kjendis-Norge. Devold satte selv i ryktene etter at han var med i podcasten «Baarli og Benjamin går i terapi».

Her fortalte han selv at han ikke lenger var singel.

Publisert: 28.09.20 kl. 09:12

