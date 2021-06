SUKSESS: Riz Ahmed fra London er hyllet for flere av sine roller, men er lei av stereotypiene i bransjen. Foto: Ian West / PA Wire

Riz Ahmed vil ha slutt på Hollywoods uriktige fremstilling av muslimer

Den Oscar-nominerte stjernen (38) mener vi ikke lenger man ignorere hvordan TV og film gir et feilaktig bilde av muslimer. – Jeg har fått nok, sier han.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Briten som har jobbe på flere store filmer og serier i USA de siste årene har sett seg lei på hvordan muslimer fremstilles i film- og TV-industrien.

Han ble nylig Oscar-nominert for hovedrollen i «Sound of Metal» og vant Emmy-pris for hovedrollen i TV-serien «The Night Of».

Ahmed er muslim og har snakket åpent om hvordan muslimer blir fremstilt som negative stereotypier i Hollywood.

GIFT: Ahmed avslørte nylig at han er gift med forfatter Fatima Farheen Mirza. De to viste seg for første gang sammen på den røde løperen til Oscar-utdelingen i februar. Foto: Chris Pizzello-Pool/ML / AFF

Torsdag varsler han på sosiale medier at han skal lansere noe viktig senere på dagen, og nevner blant annet nedmeiingen av tre generasjoner muslimer i Canada tidligere denne uken.

– Det dreier seg om å få slutt på noe «bullshit» og utgjøre en forskjell, sier han på Instagram og Twitter.

Torsdag kveld deler han en video der han forteller at han lanserer en stipendordning for muslimske filmskapere og en mal som industrien kan ta i bruk.

– Jeg har fått nok av å se muslimske rollefigurer på skjermen enten fremstilt negativt eller ikke-eksisterende. Industrien må endre seg. Kostnaden er målt i hat og tapte liv, skriver Ahmed til videoen han deler.

Han mener de få suksessrike muslimene i bransjen ikke kan fikse dette på egen hånd.

– Om jeg er unntaket fra regelen, hva er da regelen for folk som meg? Hva er den uskrevne regelen om muslimer, en kvart av verdens befolkning og deres plass i historiene våre, kulturen vår og i samfunnet vårt – om de har noen?

Riz fortsetter med å si at unntakene ikke endrer regelen, at de bare gjør oss tilfredse uten at den systemiske feilen rettes opp. Skuespilleren tror vi kommer til å se tilbake på fremstillingen av muslimer på samme måte som vi nå ser tilbake på tidlig fremstilling av svarte i film – med skam og tristhet.

– Det er noe som må endres, og som vi ikke kan endre alene. Det er et strukturelt problem – vi må stå sammen om dette, sier Ahmed.

I en USC Annenberg-studie som ble publisert tirsdag, kom det fram at muslimer kun hadde 1,6 prosent av 8965 roller med dialog i 200 ulike filmer fra USA, Storbritannia, Australia og New Zealand mellom 2017 og 2019.

NOMINERT: Riz Ahmed i «Sound of Metal» der han spiller en trommeslager som mister hørselen. Foto: Amazon Studios/AP

– Denne svikten i fremstillingen oppleves av muslimer som smerte, fysisk smerte, på den måten at de blir angrepet, ved at land blir invadert og gjennom diskriminerende lovgivning, sier Ahmed i et Zoom-intervju med Los Angeles Times.

Ifølge studien hadde under ti prosent av de 200 filmene en muslimsk rollefigur som hadde dialog. 76,4 prosent av disse var menn. Bare 4,4 prosent av de muslimske rollefigurene var hovedroller.

Nær 40 prosent av muslimske hoved- og biroller utførte vold i filmene.

– Det å få flere muslimske historiefortellere til å fortelle sine historier – få mer nyanserte, rotete, menneskelige tredimensjonale skildringer av muslimer – er avgjørende. Men det blir ingenting av om vi samtidig fortsetter å kverne ut disse virkelig giftige og, for å være ærlig, rasistiske og utdaterte skildringene, sier han til LA Times.

I januar røpet Ahmed i podkasten til Louis Theroux at han hadde giftet seg med forfatter Fatima Farheen Mirza. De to viste seg for første gang sammen på den røde løperen til Oscar-utdelingen i februar, der han var nominert.