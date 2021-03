TV-anmeldelse «Exit» sesong 2: Mørketiden er ikke over

Fire sosiopatiske drittsekker og en hevnreise.

Av Tor Martin Bøe

«Exit», sesong 2

Norsk dramaserie i åtte deler

Med: Agnes Kittelsen, Simon J. Berger, Tobias Santelmann, Pål Sverre Hagen, Jon Øigarden, Ine Willmann m.fl.

Skrevet og regissert av Øystein Karlsen

Premiere på NRK TV fredag 5. mars

I etterkant av første sesong av «Exit» har jeg ved flere tilfeller havnet i følgende diskusjon: Var det som ble vist for overdrevet? Var det for drøyt? Konklusjonen havner uten unntak på at «Exit» er som Mötley Crüe-biografien «The Dirt»: Det er denne versjonen vi kan tåle.

Virkeligheten er mye verre.

Sesong 2 er ikke verre enn sesong 1. Med få unntak har man tonet ned sjokkfaktoren, de eksplisitte festene disse fire egoistiske penge- og rusavhengige hovedpersonene Henrik, William, Adam og Jeppe avreagerer med.

De utagerende øyeblikkene har samme følelse av at lignende ting garantert har skjedd. Som når det arrangeres innendørs hønsejakt for å bestemme kveldens rusmiddel. Eller når det brukes innsprøytninger i penisroten for å holde festen gående lengst mulig.

Skandaløst, ja visst. Men også utmattende. Heldigvis er ikke fokus her.

HEVN: Hermine (Agnes Kittelsen) prøver å ta hevn. Foto: FREMANTLE/NRK

Sesongen følger Hermine (Agnes Kittelsen) sin sakte, men kokvarme hevnsøken mot Adam (Simon J. Berger), som også er hennes jakt på en «Exit». En fortelling med elementer av flaks og litt for åpenbare tilfeldigheter. Som samtidig ikke virker like rett-fram som man først skulle tro. Den medfører blant annet at Sofia Helin dukker opp i sin andre norske serie med Tobias Santelmann på under et halvt år.

Hovedretten er et opsjonsbasert innsidekupp kvartetten skal gjennomføre. Et oppkjøp som tidvis kan minne om en dress- og kokaininfisert versjon av Olsenbanden. Bare at det planlegges med snorting i underbuksa og amerikanske tradere med alternative seksuelle preferanser.

Både Michael Beskow (Rolf Lassgårds sesong 1-karakter med nytt navn) og Henrik (Tobias Santelmann) forklarer på hver sitt lettfattelige vis hvordan aksjemarkedet fungerer. Hvorfor noen blir rike og de fleste av oss fortsetter å være fattige. Blant annet trekkes korona inn som noe som påvirker aksjemarkedet, og tidsplasserer således «Exit» noen år inn i vår framtid. De har til og med sittet i lockdown i seks uker.

Noen av disse manusgrepene virker litt pussige. De er ikke like pussige som de tradisjonelle musikkvalgene som gjøre flere steder. Selv om Tim Scott McConnell er rykket opp fra å være torpedo til å også lage musikk, har aproposvalgene noe trøtt og uinspirert over seg. Man trenger vel ikke alltid bruke Motorhead og Rage Against the Machine for å vise at folk er sinte, eller Frank Sinatra for å fortelle at man er i New York?

HVITMALT, MEN INGEN KLOVN: Adam (Simon J. Berger) i et ærlig klesøyeblikk Foto: FREMANTLE/NRK

Skuespillerprestasjonene står uansett til høyeste avkastning. Både for de tre karakterene som viser tegn til menneskelig varme og selvinnsikt. Og den stadig galnere psykopaten Adam, som i et nesten overtydelig karnevalsøyeblikk har kledd seg ut som Joker. For øvrig på en fest som virker helt «sånn har vi det vel ikke i Norge», før man kommer på at det har vi absolutt.

Pål Sverre Hagen søker indre harmoni med varierende sukess. Jon Øigarden er fremdeles skummelt fantastisk i sine skremmende nyanser som Jeppe. Santelmann holder en engasjert og overbevisende «det eneste du står til regnskap for, det er deg selv»-monolog mot slutten av siste episode.

Sesongens «greed is good»-øyeblikk (et sitat manus selvbevisst plasserer hos samme skuespiller tidligere i serien) kommer likevel tidligere, fra Michael Beskow: «Det er så vanlig... at man nesten har glemt at det er kriminelt. Men det er det.»

Anmelderen har sett alle episodene.