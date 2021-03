TESTER: Influencer Martine Lunde skal få teste ut drømmen om å bli politi. Foto: TV 2

Martine Lunde får egen serie: − En hemmelig drøm

Influencer Martine Lunde (25) har en drøm om å bli politi. Nå får hun en egen serie hvor hun prøver seg på nettopp det.

På TV 2 Sumo kommer serien «Martine vil bli politi».

Tittelen på serien sier det meste – Martine Lunde skal få oppfylt sin hemmelige drøm om å bli politi. Hun skal i hvert fall forsøke.

– Det er så utrolig gøy at jeg får denne utfordringen. Innerst inne har jeg nok alltid hatt en hemmelig drøm om å bli politi, sier Lunde ifølge en pressemelding fra TV 2.

Influenceren vant «Paradise Hotel» i 2007, og har siden vært å se i «Farmen kjendis», «Skal vi danse» og «Bloggerne». I fjor høst ble hun tilknyttet den nye nettsatsingen til «God kveld Norge».

I pressemeldingen står det at Marte Bratberg og Niklas Baarli i «God kveld Norge» nå har fått henne inn på politihøgskolen. Der skal hun teste ut drømmeyrket. Serien får premiere 26. mars på TV 2 Sumo.

HUND: Martine Lunde får blant annet jobbe med politihunder i politiopplæringen i serien. Foto: TV 2

Lunde vil få et innblikk i deler av politiyrket og da spesielt det operative.

– Det var tøft, mye tøffere enn jeg hadde trodd. Jeg har virkelig fått utfordret meg selv på mange områder, og har vært langt utenfor komfortsonen under hver eneste innspilling. Denne erfaringen har gjort at jeg har fått enda mer respekt for politiyrket, forteller Lunde.

Hun skal få bryne seg på en rekke oppgaver i serien. Blant annet vil hun få opplæring i tjenestevåpen og skytetrening, utfordres på å løse et husbråkoppdrag, utrykningskjøring, livredding i vann og gisselsituasjon, ifølge pressemeldingen.

– Martine har fått prøve seg på noen av de tøffeste operative utdanningene som mange godt trente elever sliter med i opptaksprøven, og hun er blitt utfordret både fysisk og mentalt, sier Ingrid Mæhre, stedlig leder hos Campus Kongsvinger, ifølge pressemeldingen.

– Vi håper at serien kan belyse at det finnes mange operative jobbmuligheter innenfor politiyrket, avslutter Mæhre.

Serien er på elleve episoder.