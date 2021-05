REALITY-SHOW: Deltagere kjent fra svenske «Ex on the Beach». Foto: Dplay

Avlyser «Ex on the Beach» i Sverige – Norge kjører på

Etter all dramatikken rundt svenske «Paradise Hotel», har Discovery bestemt å skrinlegge neste «Ex on the Beach». Norge følger ikke etter.

Det stormer i svensk realityverden. Nå melder Discovery Networks at de dropper neste sesong av «Ex on the Beach».

Det skjer i kjølvannet av bråket rundt et annet sjekkeprogram på en rivaliserende kanal, nemlig «Paradise Hotel» på TV3 (Nent Group) – der politiet etterforsker mulig seksuelle overgrep under innspillingen.

– Vi tror ganske enkelt ikke at våre seere vil ha et sånt program akkurat nå, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks, Jessica Lindman, om «Ex on the Beach» til Dagens Nyheter, ifølge Aftonbladet.

– Større bevissthet

Innspillingen skulle startet i september. Ifølge Expressen skal alle i produksjonen ha fått mail tirsdag om at det ikke blir noe av.

– Hele debatten som begynte med metoo, har skapt en større bevissthet om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, hvordan kvinner og menn forholder seg til hverandre. Vi følger debatten og valgte ganske tidlig å ta denne diskusjonen opp internt. Nå har vi landet på dette utfallet, sier Lindman i kunngjøringen.

Tok «Paradise Hotel» av lufta

Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) nylig gikk ut og sa at de skal ha blitt utsatt for overgrep under «Paradise Hotel».

Hele sesongen er fjernet fra Nents strømmetjeneste – og tidligere tirsdag ble det klart at det ikke vil bli vist noen flere episoder av denne sesongen. Nent har stoppet hele serien.

Norsk «EOTB» kommer

Kommunikasjonssjef for Discovery Norge, Hanne McBride, opplyser til VG at de kjører neste sesong av «Ex og the Beach» som planlagt.

– Vi har diskutert dette formatet både i de enkelte landene og også på overordnet, nordisk nivå. Beslutningen som er tatt i Sverige, er sammensatt. De skulle inn i sin 11. sesong og har et ønske om fornyelse. Samtidig har de i Sverige et behov for å revurdere formatet gitt debatten som har pågått der i etterkant av «Paradise Hotel»-saken, sier McBride.

– I Norge har vi foreløpig landet på at vi fortsetter som planlagt med ny, norsk sesong til høsten, legger hun til.

Trygger deltagerne

Discovery Norge opplyser om at de i forkant av alle sine produksjoner har inngående diskusjoner om hvordan de kan sikre at det er trygt for alle involverte å være med.

– Enten det gjelder i fjellvegger i «71 grader nord» eller i festreality i tropisk klima eller fjellheim. Produksjonsselskapene vi samarbeider med har lang erfaring med å planlegge for trygge produksjoner, sier McBride.

Hun presiserer at trygghet under innspilling både handler om fysiske og psykiske påkjenninger.

– Vi har tydelige rutiner, regler og forventninger om at disse følges. Det kan omfatte alt fra antall alkoholenheter, tydelige briefer av deltagere rundt grenser og regler, til at crew er svært årvåkne og oppmerksomme på det som skjer.

– Et mareritt

Programredaktør for eksternt innhold i NRK, Petter Wallace, uttalte til VG i for litt over en uke siden at det er risikosport å lage denne typen TV-serier.

– Det som har skjedd her, er nesten det verste som kunne skje. Det er et mareritt vi kan kjenne på, sier Wallace om de alvorlige anklagene fra de svenske kvinnene.

I forrige sesong av «Paradise Hotel» i Norge, valgte produksjonen å gripe inn overfor to kvinnelige deltagere som kom med gjentatte forespørsler om sex.

Kristine Holm Marcher, sjef for PR for Nent i Norge og Danmark, har forsikret overfor VG at de følger opp deltagerne tett, og at de setter tydelige grenser for hva som er greit og ikke.