REALITY-SHOW: Deltagere kjent fra svenske «Ex on the Beach». Foto: Dplay

Avlyser «Ex on the Beach» i Sverige

Etter all dramatikken rundt svenske «Paradise Hotel», har Discovery bestemt å skrinlegge neste «Ex on the Beach».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det stormer i svensk realityverden. Nå melder Discovery Networks at de dropper neste sesong av «Ex on the Beach».

Det skjer i kjølvannet av bråket rundt et annet sjekkeprogram på en rivaliserende kanal, nemlig «Paradise Hotel» på TV3 (Nent Group) – der politiet etterforsker mulig seksuelle overgrep under innspillingen.

– Vi tror ganske enkelt ikke at våre seere vil ha et sånt program akkurat nå, sier kommunikasjonsdriektør i Discovery Networks, Jessica Linnman, om «Ex on the Beach» til Dagens Nyheter, ifølge Aftonbladet.

– Hele debatten som begynte med metoo, har skapt en større bevissthet om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, hvordan kvinner og menn forholder seg til hverandre. Vi følger debatten og valgte ganske tidlig å ta denne diskusjonen opp internt. Nå har vi landet på dette utfallet, sier Linnmann.

Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) nylig gikk ut og sa at de skal ha blitt utsatt for overgrep under «Paradise Hotel».

Hele sesongen er fjernet fra Nents strømmetjeneste – og tidligere tirsdag ble det klart at det ikke vil bli vist noen flere episoder av denne sesongen. Nent har stoppet hele serien.

Bakgrunn: Flere tidligere deltagere forteller om seksuell trakassering

VG har ikke lykkes i å komme i kontant med Discovery i Norge for å høre om svenskenes beslutning også får konsekvenser for «Ex on the Beach» i Norge.

Artikkelen opppdateres.

Programredaktør for eksternt innhold i NRK, Petter Wallace, uttalte til VG i for litt over en uke siden at det er risikosport å lage denne typen TV-serier.

– Det som har skjedd her, er nesten det verste som kunne skje. Det er et mareritt vi kan kjenne på, sier Wallace om de alvorlige anklagene fra de svenske kvinnene.